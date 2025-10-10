Auf ein Glas Milch mit Garbo und Marlene: So liest sich Angela Steideles Roman „Ins Dunkel“

Haben sie oder haben sie nicht? Miteinander gedreht? Sich geküsst? Geliebt? Sind sich diese zwei Frauen überhaupt begegnet – oder waren sie wirklich die berühmtesten einander Unbekannten ihrer Zeit? Das Verhältnis von Greta Garbo und Marlene Dietrich bleibt ein Rätsel, weil sich beide bis in den Tod darüber ausschwiegen. Doch Fantasie und Recherche füllt Lücken: Angela Steidele, die sich schon in die Gedanken von Johann Sebastian Bachs Tochter Dorothea hineindachte („Aufklärung. Ein Roman“), knöpft sich jetzt die frühen Götter des Films vor. Steideles „Ins Dunkel“ ist ein Roman über Diven, Künstler, Pioniere. Es ist aber auch ein Drehbuch fürs Kopfkino, und ein Sachbuch der Filmgeschichte.

Lubitsch, Murnau, Marlene sie alle treten in „Ins Dunkel“ auf

Auftritt: Marlene, die alle Herzen mit ihrem heißkühlen Blick weichkocht, aber auch mit selbstgekochten Königsberger Klopsen, die sie Filmkollegen serviert. Frauen liebt sie wie Männer, die kühle Konkurrentin Garbo beäugt sie. Flamboyant und stark auch der Auftritt von Erika und Klaus Mann im Roman: Thomas Manns Kinder sticheln als Kabarettisten und Autoren gegen die wuchernde Gewalt der Nazis. Dazu in Nebenrollen: Lubitsch, Murnau, von Sternberg.

Steidele lässt sie streiten, flirten, munkeln, in Berliner Kneipen wie auf Hollywoods Partys, 1931 bis 1969. Dabei packt sie fast all ihr Wissen und ihre Recherche in lange Dialoge, in ein unendliches Gespräch über Filmbiografien, Affären, Kinotechnik, Weltpolitik. Was die Künstler umtreibt: Können wir offen schwul und lesbisch leben? Soll der Stummfilm das Sprechen lernen? Und zunehmend: Was ist der richtige Widerstand gegen die Gewalt der Nazis? Laut auf der Bühne oder eher leise? Im Exil oder im Heimatland? In den USA rückt indessen das Gesetz den sexuell flexiblen Stars auf die Pelle. Unsittliches vor der Kamera unerwünscht! Und Whisky nennt die Garbo jetzt „Milch“, wegen der Prohibition.

Wie für ein Drehbuch beschreibt Angela Steidele Szenen

Wie in einem Drehbuch beschreibt Steidele Szenen: Schnitt, Blende, wen sehen wir jetzt? Und so landet sie auch kurz in der Gegenwart – im Pariser Appartement der Dietrich, wo sie der Autorin als Geist erscheint. Überdreht, dieses Drehbuch? Aber charmant, und die auferstandene Marlene spricht eine Wahrheit: „Leute wie wir sterben nicht.“