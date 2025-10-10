Ein Mädchen wie ein Engel: "Wenn unsere Welt kippt" von Jandy Nelson

Drei Geschwister, ein kleiner Ort und eine Welt, die langsam aus den Fugen gerät - in „Wenn unsere Welt kippt“ erzählt Jandy Nelson von Freundschaft, Verlust und dem Versuch, sich selbst zu finden. Als plötzlich ein geheimnisvolles Mädchen mit regenbogenfarbenem Haar auftaucht, verändert sich alles. Cassidy scheint überall und nirgends hinzugehören - und ist immer dann zur Stelle, wenn sich eines der Geschwister in einer brenzligen Situation wiederfindet. Ist sie ein Engel? Ist sie doch nur ein Mensch mit gutem Gespür und Timing? Bevor jemand begreift, wer oder was sie wirklich ist, geschieht etwas, das alles erschüttert.

Feinfühlig und bildstark: „Wenn unsere Welt kippt“ von Jandy Nelson

Mit Roadtrips, Familienflüchen, Rivalitäten und ineinander verwobenen Liebesgeschichten zeichnet Nelson ein poetisches und vor allem intensives Bild vom Erwachsenwerden und all seinen Tücken. Ihr Roman ist melancholisch und doch voller Humor, feinfühlig und bildstark erzählt.

„Wenn unsere Welt kippt“ ist eine berührende Geschichte darüber, wie man trotz harter Rückschläge weiterlebt - ein leidenschaftliches Plädoyer für das Weitermachen, wenn alles zu kippen droht. Oder auch schon gekippt ist.

Jandy Nelson: Wenn unsere Welt kippt. Aus d. Englischen von Barbara König; Fischer Sauerländer, 640 Seiten, 21,90 Euro – ab 14