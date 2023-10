Ernährung

vor 1 Min.

Superfood aus dem Meer: Was sich mit Algen alles kochen lässt

Plus In Asien sind Algen und Seetang beliebte Nahrungsmittel, in Europa kommen sie eher versteckt als Stabilisator und Verdickungsmittel zum Einsatz. Dabei haben die Pflanzen wahre Superkräfte, die vor allem Veganer schätzen.

Von Verena Wolff Artikel anhören Shape

Es ist eine Wissenschaft mit diesen Algen. Nicht das Ernten – das ist ziemlich einfach, denn der Seetang schlägt keine Wurzeln, sondern dockt mit seinen Armen an Steinen und Felsen unter Wasser an. Oft schwimmt er einfach so herum, an der Wasseroberfläche oder tief unten im Meer. In der dänischen Nord- und Ostsee zum Beispiel, dort ist das Wasser kühl und klar.

Mit leeren Händen rein ins Meer und mit vollen wieder raus, das ist kein Problem. Auch beim Angeln bleiben die Algen oft im Netz hängen, ein gesunder Beifang. Allerdings: „Die Algen sollten bei Ebbe noch gut vom Wasser bedeckt sein, sonst schmecken sie nicht“, sagt Tang-Experte Kristian Ottesen. Außerdem solle man darauf achten, dass sich gut 100 Meter nach rechts und links keine Abflussrohre im Meer befinden. Denn auch das wirkt sich nicht gut auf den Geschmack aus und sorgt für Kontaminierung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen