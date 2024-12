Saudi-Arabien will mit Spitzensport sein blutiges Image aufpolieren

Einmal im Jahr finden in Riad die „Saudi Games“ statt. Stadien und Hallen in mehreren Stadtvierteln öffnen für Wettbewerbe und Jugendbegegnungen. Neben Sportplätzen und Tribünen werden Konzertbühnen und Zelte für Filmvorführungen und E-Sports-Events aufgebaut. Aus den Lautsprechern wummern laute Bässe. Auf den Tribünen klatschen die Familien der Sportler und Sportlerinnen im Takt. „Vor einigen Jahren waren solche Veranstaltungen in Saudi-Arabien noch undenkbar“, erzählt Amira, die zweimal an den „Saudi Games“ teilgenommen hat. „Ich bin sehr, sehr stolz, an diesem Wandel teilhaben zu können.“

