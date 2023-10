Genuss

Pumpkin Spice Latte: Das Herbst-Getränk von Starbucks zum Selbermachen

Plus Jeden Herbst freuen sich Starbucks-Fans auf sein Comeback: der Pumpkin Spice Latte. Wie das Getränk die Modewelt infizierte und wie man es selber macht.

Von Paula Binz

Jede Jahreszeit hat doch ihren ganz eigenen Geschmack. Da ist der Frühling, der nach Spargel und Erdbeeren schmeckt. Dann der Sommer, in dem Eis und Wassermelone für wohltuende Erfrischung sorgen. Und nach was schmeckt der Herbst? Natürlich nach Kürbis! In dieser Saison führt an dem orangen Fruchtgemüse kaum ein Weg vorbei. Seit nun mehr 20 Jahren erwärmt der Kürbis sogar in süßer und flüssiger Form die Herzen vieler Herbstfans weltweit. Es ist das Jahr 2003, als im Headquarter der Coffeeshop-Kette Starbucks in Seattle der sogenannte Pumpkin Spice Latte (Kürbis-Gewürz-Latte) geboren wird - und seitdem einen regelrechten Hype ausgelöst hat.

Pumpkin Spice Latte bescherte Starbucks heuer einen Verkaufsrekord

Über 600 Millionen Mal wurde der PSL - so nennen Fans das Getränk - bereits verkauft, Variationen exklusive. Mitten im Spätsommer, heuer am 24. August, beginnt in den USA die PSL-Saison, wie der Coffeeshop die Zeit bis Anfang November nennt. Dieses Jahr bescherte die Wiedereinführung Starbucks sogar die verkaufsstärkste Woche in der 51-jährigen Geschichte des Unternehmens. In den deutschen Starbucks-Filialen wurde der Herbst etwas später eingeläutet, am 12. September. Den Herbst-Drink gibt es mittlerweile in unzähligen Varianten - als Cold Brew, Frappucino oder als Chai. Und - zur Freude der Testerin - nun auch in vegan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

