So schmeckt der Urlaub: Souvenirs, die auf der Zunge zergehen

Plus Was mitnehmen von der Reise? Tasse, T-Shirt, Nippes, Edles? Die Reisejournalistin Inge Ahrens packt lieber Genussvolles ein, mit dem sie die Urlaubstage noch mal nachschmecken kann. Ihre persönlichen Empfehlungen.

Von Inge Ahrens

Die beflügelnden Tage fern von zu Hause gehen zu Ende. Aber wie immer, wenn ich von einer beruflichen oder privaten Reise heimkomme, bringe ich irgendetwas mit in meinen Berliner Lebensraum. Nein, kein kitschiges Rumstehchen, das nach einer Weile verstaubt und anschließend in den Müll wandert, sondern etwas Genussvolles, mit dem ich die hinter mir liegenden Urlaubstage am Küchentisch oder auf dem Sofa noch mal nachschmecken kann.

Was gibt es Feineres, als mit seinen Liebsten nicht nur die erzählten Geschichten und Fotos auf dem Smartphone zu teilen, sondern auch die Gerüche, Düfte und Besonderheiten uns fremder Küchen zu kosten. Hast du uns was mitgebracht? Das fragen nicht nur die Kinder. Es geht doch nichts über einen gedeckten Tisch mit ein paar Leckereien, um sie gemeinsam zu genießen. Geteilte Freude ist doppelte Freunde.

