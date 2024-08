Unfallklinik veranstaltet «Tag der Inklusion»

Pünktlich zu den Paralympics in Paris rückt die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik (BGU) in Frankfurt das Thema «Sport mit Handicap» in den Mittelpunkt. Bei einem «Tag der Inklusion» an diesem Samstag (31. August) können sich Bürgerinnen und Bürger - ob mit oder ohne körperliche Einschränkungen - auf vielfältige Weise informieren.

Para-Leichtathlet redet über seinen «Sprint zurück ins Leben»

So hält unter anderem der doppelamputierte Leichtathlet und Paralympics-Sieger David Behre einen Vortrag über seinen «Sprint zurück ins Leben». Oberarzt Sebastian Benner, Leiter des Bereichs «Technische Orthopädie», referiert mit Blick auf die Paralympics über Hochleistungssport mit Amputation. Und Physiotherapeut Matthias Körner berichtet über seine Erfahrungen zum Thema «Von der Reha zum Sport».

Auf dem Programm steht außerdem eine Darbietung der Tänzerinnen und Tänzer des Rollstuhl-Sport-Clubs (RSC) Frankfurt. »«Zudem gibt es die Gelegenheit Rollstuhl-Tischtennis, Handbike oder auch das Fahren mit einem Rollstuhl durch einen Rollstuhl-Parcours auszuprobieren«, teilte die BGU als Veranstalter mit.

Fortsetzung für 2025 geplant

Nach der Premiere in diesem Jahr solle der «Tag der Inklusion» 2024 im größeren Umgang erneut veranstaltet werden, hieß es.

In Paris finden unterdessen noch bis zum 8. September die Paralympics statt. Dort kämpfen insgesamt 4.400 Athletinnen und Athleten aus 182 Nationen in 22 Sportarten um Medaillen. Mit dabei sind auch zwölf Sportlerinnen und Sportler aus Hessen.

Die Wettkämpfe für Sportler mit Behinderung sind die an Olympische Spiele angelehnt. Sie finden alle vier Jahre dort statt, wo kurz zuvor die Sommer- oder Winterspiele ausgetragen wurden. Seit 1960 kämpfen Athleten alle vier Jahre in Sommersportarten um paralympische Medaillen. Das Wort Paralympics setzt sich zusammen aus den englischen Worten paraplegic (doppelseitig gelähmt) und Olympics (Olympische Spiele).