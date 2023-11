"Die Ente bleibt draußen!": 100 Jahre Loriot – auf den Spuren seines Humors

Von Veronika Lintner - vor 48 Min. Artikel anhören Shape

Loriot wäre am 12. November 100 Jahre alt geworden. Was bleibt von seinem einmaligen Humor? Von Opa Hoppenstedt, Wum und Wendelin und der Nudel im Gesicht?

Sie sitzen immer noch zu zweit in der Wanne – und das schon seit 45 Jahren: Dr. Klöbner und Herr Müller-Lüdenscheidt nehmen ein Bad. Sie spucken sich das Wannenwasser lustig hin und her und sprechen kein Wort mehr miteinander. Warum auch? Ist ja längst alles gesagt. „Ach, Sozi sind Sie wohl auch noch!“, hatte Müller-Lüdenscheidt genörgelt, und Klöbner musste sein quietschendes Badespielzeug verteidigen: „Mit Ihnen teilt meine Ente das Wasser nicht!“ Aber jetzt herrscht endlich Harmonie. Die Luft ist sowieso zu kühl für ein Handgemenge, hier in Münsing am Starnberger See. Am Dorfplatz sitzen die beiden nackten Männer als Bronzen in einer Steinwanne. Ein Denkmal für ein Denkmal: Der Mann, der diese Knollennasentypen erfunden hat, würde am 12. November 2023 seinen 100. Geburtstag feiern. Bernhard Viktor Christoph-Carl von Bülow. Kürzer: Vicco von Bülow. Kurz: Loriot.

Was bleibt von seinen Sketchen, Cartoons und Filmen, von „Ödipussi“ und „Pappa ante portas“? Von Figuren wie Opa Hoppenstedt oder Wum und Wendelin, ja der Nudel im Gesicht? Von einem Künstler, der den Bierernst der Bundesrepublik gebrochen hat...

