Jahreshoroskop 2024 für Waage: Was hält das Jahr in Liebe und Beruf bereit?

Hier lesen Sie ein kostenloses Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Waage. Es stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Was hält das Jahr 2024 für die Menschen mit dem Sternzeichen Waage bereit? Hier lesen Sie kostenlos das Jahreshoroskop vom renommierten Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Das erwartet die Waage im Jahr 2024

In der Liebe wie im Beruf verhält sich das neue Jahr anfangs genauso, wie die oft so unentschlossene Waage und verläuft zunächst ein bisschen ruhig. Immer wieder bahnen sich vielversprechende Entwicklungen an, die bald darauf wieder vergessen sind.

Wenn Sie nicht wollen, dass das Jahr nur so dahinplätschert, sollten Sie einige der kleinen erfreulichen Impulse entschlossen ergreifen und ausbauen. Große gibt es nämlich kaum. Das bedeutet allerdings auch, dass sich Ihnen niemand in den Weg stellen wird, und Partner und Mitarbeiter mit nur wenig Überzeugungsarbeit gern bereit sind, Sie in Ihren Zielen zu unterstützen.

Waage: Das steht im Horoskop 2024 über Beruf und Liebe

Zögern Sie insbesondere im Frühling und Sommer nicht zu lange, wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen. Ob partnerschaftlich oder im Beruf – was bis Mai in Gang gerät, sollte spätestens im Herbst Früchte tragen. Und die Liebe? Harmonische Tendenzen liegen im März und Juni vor, etwas aufregendere im Mai und Dezember. Im Dezember begünstigt ein harmonischer Marseinfluss Geschäfte, Weiterbildung und alle Arten von Neuanfängen.

Die am 21. und 22.10. Geborenen haben allerdings ein intensives Jahr vor sich. Auch wenn Sie zwischendurch meinen, alles habe sich gegen Sie verschworen: Am Ende gehen Sie als Sieger aus der Situation hervor, und es wird Ihnen völlig egal sein, was die anderen dann denken.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Internet: www.12Zeichen.de

Facebook : 12Zeichen Astrologe Banger