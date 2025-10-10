Jehona Kicajs Roman „ë“: Was Zähne über das Leben sagen

Unter Bruxismus versteht man Zähneknirschen. Dabei wirken ungeheure Kräfte auf den Kiefer, wissenschaftliche Studien gehen von 100 bis 400 Kilo aus. Geknirscht wird meist in der Nacht. „Es hört sich an, als würden Knochen brechen“, weiß die Erzählerin in Jehona Kicajs Roman „ë“, die jeden Morgen mit Schmerzen in den Kiefergelenken aufwacht. Einmal spuckt sie sogar ein kleines Stück Zahn aus. Der Arzt spricht klare Worte: „Im allerschlimmsten Fall können Sie in zehn Jahren nicht mehr kauen und sprechen, ohne dass Sie dabei Schmerzen haben.“

Was auf diese kurze ärztliche Diagnose folgt, ist fulminant: Auf knapp 170 Seiten schreibt die 1991 im Kosovo geborene Autorin in ihrem Debütroman über einen fast vergessenen Krieg in Europa, der auch hunderte Kilometer entfernt in der Diaspora in Deutschland noch das Leben erreicht und Familien zum Verstummen bringt, schreibt sprachlich virtuos und eindringlich über Sprachmacht, Sprachheimat und Sprachlosigkeit. Und darüber, was das Zähneknirschen der Protagonistin mit all dem zu tun haben könnte.

Zum Titel, nur ein Vokal, selbst den spricht man im Albanischen nicht aus, wie die namenlose Ich-Erzählerin ihrem Freund erklärt. Aber er mache etwas mit dem Wort. „Die Betonung verändert sich: Wenn am Ende das >e< mit zwei Punkten steht, wird der letzte vorausgehende Vokal betont und verlängert ausgesprochen. Es hat etwas Vertrautes, wenn mich jemand so ruft. Ich erkenne daran sofort, dass jemand auch Albanisch spricht.“

„Kann eine Sprachlast so stark sein, dass sie Kiefer verformt?“

Vertraute Laute, fremde Laute – das Aneignen der Sprache ist eine Ebene dieses für den Deutschen Buchpreis nominierten Romans. Als Kind kosovo-albanischer Gastarbeiter lernt die Protagonistin Deutsch vor dem Fernseher, in Zeichentrickfilmen versucht sie die Bewegungen der Münder mit den Lauten in Einklang zu bringen. Im Kindergarten, in der Grundschule, auch später im Gymnasium, ist sie eine schweigsame Schülerin. Wie erzählen und was erzählen? Kann es sein, reflektiert sie, „dass deutsche Laute nicht für meine Anatomie gemacht sind, obwohl ich diese Sprache besser beherrsche als jede andere? Oder ist es vielmehr die Suche nach Genauigkeit, die das Sprechen so anstrengend macht? Kann eine Sprachlast so stark sein, dass sie Kiefer verformt?“

Die andere Ebene: Was hat der Krieg damit zu tun? Was die Massaker und Vertreibungen, die in der fernen Heimat der Eltern und Verwandten stattfanden? Die meisten der etwa 13.000 zivilen Opfer, die der Kosovo-Krieg (1998-99) forderte, waren Albaner. Auch 25 Jahre später gelten immer noch 1600 Menschen als vermisst, was bedeutet, ihre Leichen wurden nicht gefunden. Als die Protagonistin nach dem Krieg zum ersten Mal das Elternhaus ihrer Mutter besucht, wartet sie vergebens, dass endlich auch der Großvater das Zimmer betritt. Sie möchte nach ihm fragen, „aber die Worte schafften es nicht hinaus“. Er ist einer der Vermissten. DNA-Proben von Onkel und Tante lassen sich keinen Knochenresten zuordnen.

An der Uni besucht sie später die Vorträge einer Forensikerin, die im Kosovo versucht, die Identität von Opfern über die Gebisse der Leichen festzustellen. Warum sie diese Arbeit gewählt und darüber öffentlich spricht, die Wissenschaftlerin erklärt es dem Publikum so: „Die Mörder auf dieser Welt sollen sehen, dass Knochen sprechen können, obwohl sie geglaubt haben, dass sie ihre Opfer für immer zum Schweigen gebracht haben.“

Der Protagonistin begegnet Ignoranz, Desinteresse, Rassismus

Die Schriftstellerin Kicaj lässt ihre Ich-Erzählerin ebenfalls forschen: In der Familiengeschichte, in Erinnerungen, in Gesprächen mit ihren Verwandten, spürt sie Herkunft und Sprachlosigkeit nach und dem, von dem sie nur „eine dunkle Ahnung“ hat. Sind die nächtlichen Knirschattacken Folge von dem, was sie als Kind miterlebte, es nicht in Worte fassen konnte? Das Unsagbare?

Was weiß man aber in Deutschland von diesem Krieg? Der Protagonistin begegnet Ignoranz, gelangweiltem Desinteresse, Rassismus. Von Mitschülern, Kommilitoninnen, Vermietern. „Sie müssen herausfinden, was diesen aufgestauten Druck auslöst“, rät ihr der Arzt dringend. Die Antwort liegt ihr bereits auf der Zunge: „Ich suche nach Sätzen, die noch keiner gekaut hat, und zerbeiße mich dann an ihnen.“ Aber da spricht der Arzt bereits weiter …