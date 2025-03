Weniger Kirchenaustritte in Bayern

Die Zahl der Kirchenaustritte in Bayern ist 2024 weiter zurückgegangen. 87.184 Menschen traten im vergangenen Jahr im Freistaat aus der katholischen Kirche aus, wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) mitteilte. 2023 waren 106.663 Menschen in Bayern aus der katholischen Kirchen ausgetreten, im bisherigen Rekordjahr 2022 waren es sogar 153.586.

Auch in der evangelischen Kirche in Bayern fiel die Austrittswelle etwas weniger heftig aus als in den Vorjahren, wie das Landeskirchenamt mitteilte. 2024 kehrten 39.486 Menschen der evangelischen Kirche im Freistaat den Rücken – das sind 4.706 Austritte oder 10,6 Prozent weniger als 2023.