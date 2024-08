Lösungen finden und Regeln umgehen: Improvisieren wie in Tschechien

Wer im Klub Újezd ans Pissoir tritt, pinkelt in das Gesicht von Wladimir Putin, das als Aufkleber die regulären Zielhilfen für Männer ersetzt. Mit Autoritären können sie hier nichts anfangen, mit Autorität ebenso wenig. Durch das schmale Gebäude in der gleichnamigen Straße in der Prager Altstadt weht der Geist der Rebellion. Als Punkrock aus den Lautsprechern dröhnend, als Garagenkunst an der Wand und als dicke Marihuana-Rauchschwaden, die an den Bartischen vor dem Lokal in die Luft steigen.

Anna Mohl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tschechien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis