Wenn sich Diebe vor Weihnachten bedanken

Es glitzert, es funkelt, viele Häuser verwandeln sich in der Vorweihnachtszeit in Lichtskulpturen. Wo es früher nur Ketten und blinkende Sterne gab, kann man sich heute Leucht-Netze oder Leuchtportale vors Haus hängen. Und dazu gibt es immer mehr Figuren und Objekte: Weihnachtsmänner, die gerade über den Balkon springen oder aber im Begriff sind, an einer Dachrinne hochzuklettern, auf dem Rücken den Beutel voller Geschenke. In der Vorweihnachtszeit steigt auch die Rentierpopulation in Deutschland dramatisch an. Jedenfalls fallen die leuchtenden Verwandten der Tiere regelmäßig in deutschen Gärten ein, mal allein, mal zu mehreren vor einem Schlitten, mal als Rentier-Familie, die einen auch ein bisschen an Bambi denken lässt.

Diebe haben in Ansbach ein Rentier und zwei Zuckerstangen gestohlen

Das kann schon ans Herz gehen, auch wenn es oft ein bisschen kitschig ausschaut. Die Vorweihnachtszeit macht die langen Nächte erträglich, weil es die Lichtinseln im Dunkeln gibt. Man könnte also auch ein bisschen dankbar denjenigen gegenüber sein, die die Stromrechnung dafür bezahlen.

Eines geht deshalb gar nicht an: Einfach etwas aus dem Garten nebenan mitgehen lassen. So geschehen in Ansbach. Dort haben Diebe ein Rentier und zwei Zuckerstangen von einem Grundstück gestohlen, in dem sie die Kabelbinder abgezwickt haben, wie die örtliche Polizei mitgeteilt hat. Ganz wohl scheinen sich der Dieb oder die Diebe dabei nicht gefühlt zu haben. Denn beim Nachbarn haben sie eine Karte in den Briefkasten eingeworfen - und sich auf dieser bedankt für die schöne Deko. Ob das wiederum ironisch gemeint war, ist leider nicht bekannt.