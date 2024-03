Tipps unserer Redaktion: Die zehn besten Bücher für das Frühjahr

Zigtausende Bücher erscheinen jährlich in Deutschland. Welche soll man lesen? Am besten nur die besten und interessantesten! Zehn Empfehlungen für den Bücherfrühling.

Unsere Kultur- und Journalredaktion hat sich durch die Neuerscheinungen des Bücherfrühjahrs gewühlt und stellt Ihnen die zehn Favoriten vor. Zu den Werken der bekanntesten Autorinnen und Autoren sind ausführliche Kritiken verlinkt.

Bernardine Evaristo: Zuleika