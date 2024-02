Warum so viele junge Frauen auf Liebesromane und Happy End stehen

Von Luca Riedisser - vor 17 Min.

Romances erzählen von komplizierten Beziehungen und triefen vor erotischer Spannung. Im Buchhandel sind sie das am stärksten wachsende Genre. Was hinter dem Hype steckt.

Eine Buchempfehlung per Video auf Tiktok: Kati, Nutzername Katiktr, präsentiert gerade "All Your Kisses" von Tillie Cole. "Die Gerüchte stimmen wirklich. Ich habe bei fast jeder Seite dieses Buches geheult", sagt sie. Kurz hält sie den Roman in die Handykamera, dann geht es weiter. Nächstes Buch, nächste Empfehlung: "auch durchgeheult". Am Ende ihres kurzen Videos sagt Kati: "Sorry, ich steh auf diese Bücher, es ist einfach so geil."

So wie Kati sind seit einiger Zeit viele junge Frauen zu sehen. In zahlreichen Videos auf BookTok, einer Community auf der Social-Media-Plattform TikTok. Sie präsentieren und empfehlen Bücher, die sie gerade gelesen haben und wegen deren Inhalt sie weinen mussten. Tränen als Gütesiegel. Es sind vor allem Bücher wie das von Kati präsentierte "All Your Kisses": Liebesromane, auf Englisch Romances. Oder wie es eine andere BookTok-Nutzerin nennt, Bücher mit "Taschentuch-Garantie", bei denen es einem den Atem verschlägt.

