Ne, nicht okay! Friedrich Merz diskreditiert Kinderbuchautoren

Er hat es schon wieder gemacht. Friedrich Merz. Nach den Klempnern waren nun die Kinderbuchautoren dran. Masche oder Muster, dass der designierte Kanzlerkandidat der Union ganze Berufsstände in Misskredit zu bringen versucht? Nachdem er vor fast einem Jahr im Bundestag Olaf Scholz als „Klempner der Macht“ bezeichnet und damit die Sanitärbranche auf die Barrikaden gebracht hatte, ist inzwischen die Zunft der Kinderbuchschreibenden dran. Beim Parteitag der nordrhein-westfälischen CDU sagte er: „Der Robert Habeck ist Kinderbuchautor, okay. Ich bin Jurist. Hoffentlich auch okay. Aber uns beide verbindet eines: Wir haben von Technologie beide keine Ahnung.“

Birgit Müller-Bardorff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedrich Merz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Robert Habeck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis