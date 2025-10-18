Mord ist ihr Hobby: Wann ist die Grenze bei True Crime erreicht?

Das Messer fällt im Takt: tack – tack – tack. Während die Zwiebel in gleichmäßige Würfel zerfällt, erzählt im Hintergrund eine Stimme ruhig und präzise vom Totschlag an einer jungen Frau. Mord als Hintergrundgeräusch, eingebettet in den ganz normalen Alltag. Ob beim Kochen, Wäscheaufhängen oder Joggen, der True-Crime-Podcast läuft mit. Wer nach Unterhaltung sucht, findet unzählige Angebote. Das Genre boomt, ein globales Milliardengeschäft, in dem immer mehr Stimmen in unterschiedlicher Tiefe und Qualität mitmischen. Neue Fälle werde recherchiert, alte werden neu aufgerollt. Aber wie weit dürfen diejenigen gehen, die über Kriminalfälle sprechen? Wo verläuft die Grenze zwischen Aufklärung und Ausschlachtung? Eine Spurensuche.

Alexander Rupflin ist Kriminalreporter. Seit sechs Jahren schreibt er für Die Zeit und Zeit Verbrechen. Außerdem hat er das Buch „Protokolle eines Verschwindens“ veröffentlicht, das auf einem realen Mordfall basiert. Er sagt: „Wir erzählen immer Geschichten von Menschen. Das Verbrechen ist oft nur der Rahmen oder die Klammer, die dieses Miteinander verbindet.“ Der Podcast Zeit Verbrechen nutzt Kriminalfälle, um größere gesellschaftliche Fragen aufzuwerfen. Das Format wurde 2020 mit dem Deutschen Podcast-Preis in der Kategorie „Beste journalistische Leistung“ ausgezeichnet, zusätzlich erscheint sechsmal im Jahr das gleichnamige Magazin.

Für Rupflin ist entscheidend, True-Crime nicht zu verallgemeinern, Formate nicht über einen Kamm zu scheren. Die sorgfältige Recherche stehe bei ihnen im Mittelpunkt – eine Arbeit, die mehrere Monate dauern kann, in einem Fall sogar fünf Jahre. Auch bei der Auswahl der Fälle gehe er überlegt vor. Ihn interessierten vor allem Geschichten, die mehr über das gesellschaftliche Miteinander erzählen und anhand einzelner Fälle Missstände sichtbar machen. Kritisch sieht er dagegen, wie in manchen Produktionen über Verbrechen gesprochen wird. Aber dazu gleich mehr.

Fans hören True Crime am liebsten als Podcast

In Deutschland ist es vor allem das Medium Podcast, das den True-Crime-Boom trägt. In einer Studie von seven.one im Jahr 2022 gaben 97 Prozent der Befragten an, Krimi-Formate am liebsten zu hören. Ein Blick in die aktuellen Podcast-Charts bestätigt den Trend: Allein im Oktober dieses Jahres gehörten drei der zehn reichweitenstärksten Formate in Deutschland dem True-Crime-Genre an – diese tragen mitunter Titel wie „Mord auf Ex“ oder „Mordlust“.

Auf Platz fünf liegt „Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft“. Der Podcast hat monatlich mehrere Millionen Hörerinnen und Hörer auf verschiedenen Plattformen und zählt zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum. Dabei fing Moderator Phillipp Fleiter 2019 klein an. Zunächst als Hobbyprojekt gedacht, mit Fällen aus seiner Heimatregion in Ostwestfalen. „Ich war der erste regionale True-Crime-Podcast Deutschlands“, sagt Fleiter rückblickend. Doch schnell zeigte sich, dass das Publikum längst nicht nur aus seiner Nachbarschaft kam.

Seit mittlerweile sechs Jahren zählt Philipp Fleiter mit seinem Podcast „Verbrechen von nebenan" zu den erfolgreichsten Podcastern Deutschlands. Foto: Marvin Ruppert

Nach und nach hörten Menschen aus Hamburg, Berlin oder sogar aus Österreich zu. „Da wurde mir klar, dass ich das ‚nebenan‘ erweitern muss. Denn für jeden ist ja nebenan etwas anderes“, erzählt er. Wäre er bei den regionalen Fällen geblieben, meint Fleiter, „wäre der Podcast wahrscheinlich schon vor drei Jahren vorbei gewesen“. Trotz, oder gerade wegen des Erfolgs, setzt er sich selbst bei der Fallauswahl und Produktion klare Grenzen: Brutale, blutige Fälle reizen ihn nicht. „Mich interessieren Geschichten, die mehr erzählen als das Verbrechen selbst. Geschichten, die etwas über die Gesellschaft verraten, über die Menschen und die Orte, an denen sie spielen.“

Fleiter und auch Rupflin betonen im Gespräch immer wieder, wie wichtig es ihnen sei, die Perspektiven von Geschädigten und Hinterbliebenen einzubeziehen. Ihnen eine Stimme zu geben, verstehen sie als zentralen Bestandteil ihrer Arbeit. Doch viele Formate verzichten auf diesen direkten Austausch. Denn oft stehen die Täter im Vordergrund.

Nur 0,1 Prozent aller registrierten Delikte im Jahr 2024 sind Straftaten gegen das Leben

Wichtig sei zudem, „eine gewisse Mischung zu haben“, sagt Fleiter. Also nicht immer über ähnliche Fälle zu sprechen. Denn Tötungsdelikte machten in der Realität nur einen winzigen Teil der gesamten Kriminalität aus. Das bestätigt auch die polizeiliche Kriminalstatistik von 2024: Straftaten gegen das Leben, also Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung, machten lediglich 0,1 Prozent aller registrierten Delikte aus. Im Gegensatz dazu steht eine Auswertung des Vereins Weißer Ring, der sich für die Belange von Kriminalopfern einsetzt. Sie zeigt, dass sich von fast 10.000 untersuchten deutschsprachigen True-Crime-Episoden rund 76 Prozent mit einem Tötungsdelikt befassten. „Als True Crime-Podcaster hat man eine gewisse Verantwortung. Das, was ich erzähle, wird ja von manchen Leuten als Realität wahrgenommen“, sagt Fleiter. Deshalb gehe es in seinem Podcast nicht ausschließlich um Mord, sondern auch um andere Formen von Kriminalität – etwa Wirtschaftskriminalität, Raub oder Betrugsfälle wie die Affäre um gefälschte Oldtimer im Fall rund um Klaus Kienle.

Und Podcaster Phillip Fleiter verweist auf ein weiteres Phänomen: In vielen True-Crime-Geschichten stehen vor allem junge, weiße Frauen im Mittelpunkt, die Opfer werden. In den USA wird dieses Muster als „Missing White Woman Syndrome“ bezeichnet. Der Begriff beschreibt die Tendenz, dass Fälle verschwundener oder getöteter weißer Frauen aus der Mittelschicht überproportional viel mediale Aufmerksamkeit erhalten – während ähnliche Schicksale von People of Color weniger Beachtung finden.

Menschen, die True Crime hören, sind nicht ängstlicher

Wie beeinflusst es unsere Wahrnehmung von Kriminalität und Opfern, wenn vor allem Geschichten über junge, weiße Frauen erzählt werden? Welche Fälle bekommen Aufmerksamkeit – und welche bleiben unbeachtet? Und welche Wirkung hat das auf weibliche Hörerinnen oder Zuschauerinnen? Vielleicht entsteht dadurch das Gefühl, dass bestimmte Formen von Gefahr überbetont und andere ausblendet werden. So kann auch die Art, wie True-Crime-Formate erzählen, unbewusst dazu beitragen, gesellschaftliche Vorstellungen von Angst und Sicherheit mitzuprägen.

Dr. Corinna Perchtold-Stefan forscht an der Universität Graz zum Thema True-Crime. Foto: Ole Spata

Was macht True Crime also mit den Zuhörern? Schon der bloße Konsum von Krimi-Formaten gilt vielen als fragwürdig – erst recht, wenn brutale Geschichten als Einschlafhilfe dienen. Die Psychologin Corinna Perchtold-Stefan, die zu True-Crime forscht, hält solche Urteile für zu kurz gegriffen. Viele Menschen hören ihrer Meinung nach Krimi-Formate nicht aus reiner Sensationslust. Vielmehr biete True Crime eine Möglichkeit, sich mit „dem Bösen da draußen“ auseinanderzusetzen: mit den Menschen, die Verbrechen begehen, den Mechanismen der Justiz, den Reaktionen der Opfer. Ähnlich wie beim Horrorfilm, den viele als eine Art Emotionsregulations-Training nutzen, könnte auch True-Crime helfen, Angst zu verarbeiten – nicht sie zu verstärken. Außerdem: „In den Studien konnten wir bislang nicht feststellen, dass der Konsum von True-Crime zu einer höheren Bereitschaft, aggressiv gegenüber anderen zu sein, einhergeht.“

Von Truman Capote zu Aktenzeichen XY: True-Crime ist kein neues Phänomen

Neu sind Erzählungen realer Verbrechen übrigens nicht. Schon im 19. Jahrhundert kursierten laut Medienforscher Jan Harms Sensationsschriften mit reißerischen Fallgeschichten. Im 20. Jahrhundert setzte Truman Capote mit „In Cold Blood“ einen Meilenstein und prägte die Erzählweise moderner True-Crime-Formate. Mit dem Fernsehen zog das Genre in die Wohnzimmer. „Aktenzeichen XY.. ungelöst“ half, Verbrechen aufzuklären, sorgte aber auch für den realen Gruselfaktor.

Inzwischen erreichen Streamingplattformen wie Netflix mit True-Crime-Geschichten ein Millionenpublikum. Serienmörder wie Ted Bundy wurden zu Hauptfiguren aufwendig inszenierter Film- und Seriendramen. Im Moment rückt ein weiterer berüchtigter Name in den Fokus: Ed Gein. In den 1950er-Jahren schockierte der Kriminelle die USA mit Mord, Grabraub und Leichenschändung – ein Fall, der durch seine Grausamkeit und bizarren Details weltweite Bekanntheit erlangte. Seitdem diente Geins Leben als Vorlage für zahlreiche Hollywoodproduktionen und prägte Figuren wie Buffalo Bill aus „Das Schweigen der Lämmer“, Norman Bates aus „Psycho“ oder Leatherface aus „The Texas Chainsaw Massacre“. Jetzt inszeniert auch Netflix in seiner Anthologie-Reihe, die bereits Jeffrey Dahmer und die Menendez-Brüder porträtierte, den „schockierenden wahren Geschichte“ des Ed Gein. Doch die Serie vermischt Fakten und Fiktion: Eine frei erfundene Liebesgeschichte beispielsweise soll für zusätzliche Spannung sorgen, verwischt dabei aber die Grenze zwischen dokumentarischer Wahrheit und erzählerischer Inszenierung.

In der neuen Netflix-Serie „Monsters" spielt Charlie Hunnam den Mörder Ed Gein. Foto: dpa/Netflix

Auch auf YouTube hat True-Crime eine gewaltige Anhängerschaft. Dort erzählen Content-Produzentinnen und -Produzenten reale Kriminalfälle nach, analysieren, spekulieren und untermalen ihre Videos oft mit Fotos von Tätern, Opfern oder Hinterbliebenen – gerne auch mal ergänzt durch echte Notrufmitschnitte oder Aufnahmen von Polizeieinsätzen. Die Videotitel erinnern nicht selten an Schlagzeilen aus der Boulevardpresse: „Blutbad in Wohnung 21“ heißt etwa ein Beitrag des deutschen True Crime-YouTubers Insolito, dem über eine halbe Million Menschen folgen. In siebzehn Minuten rekonstruiert er den Mord an der 22-jährigen Studentin Inge Lotz, ein Fall, der durch widersprüchliche Gutachten und fragwürdige Ermittlungsarbeit als brisant gilt. Und Insolito fragt am Ende nur: „Was haltet ihr von dem Fall? Was glaubt ihr, wer Inge Lotz ermordet hat?“

Morde also ein Fall für die Öffentlichkeit? Eine umfassende Studie des Weißen Rings zum True-Crime-Angebot in Deutschland zeigt: In zahlreichen Produktionen bleiben die Bedürfnisse von Kriminalitätsopfern im Hintergrund. Der Verein blickt mit wachsender Skepsis auf den Boom des True-Crime-Genres. In einem Bericht aus dem Jahr 2023 kritisiert die Organisation, dass die Geschichten von Opfern und Hinterbliebenen häufig ohne deren Zustimmung und Vorbereitung in Podcasts, Dokumentationen oder Serien auftauchen würden. „Viele Betroffene werden völlig überrascht mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert – und das nicht selten auf schmerzhafte Weise“, heißt es darin.

„Alles damals Erlebte ist sofort wieder da und belastet“

Mit der wachsenden Zahl an True-Crime-Formaten steige zwangsläufig auch die Zahl jener, deren Leid öffentlich verhandelt wird. „So droht, dass Menschen, die ohnehin Opfer eines Verbrechens wurden, durch die mediale Aufarbeitung ein zweites Mal verletzt werden“, schreibt der Verein. Besonders heikel werde es, wenn Redaktionen ausschließlich mit Archivmaterial arbeiten und auf direkte Recherche oder Kontaktaufnahme mit Betroffenen verzichten. Dann verschwimmen, so der Bericht, schnell die Grenzen zwischen journalistischem Interesse und Grenzüberschreitung. Im Bericht kommt auch eine Angehörige eines Mordopfers zu Wort, die dem Weissen Ring schrieb: „Stellen Sie sich vor, man sitzt gemütlich zu Hause am Kaffeetisch, der Fernseher läuft mehr oder weniger nebenbei, und plötzlich sieht man [...] Bilder von diesem Mordfall, die man mühsam verdrängt hatte. Alles damals Erlebte ist sofort wieder da und belastet.“

Doch es gibt auch eine andere Seite. Manche Angehörige suchen bewusst die Öffentlichkeit. Ingrid Liebs, deren Tochter Frauke 2006 ermordet wurde, gehört dazu. „Ich brauche die Öffentlichkeit“, sagte sie gegenüber dem Weißen Ring. Seit 17 Jahren ist der Täter nicht gefasst, und jede neue Berichterstattung könnte Hinweise liefern. „Bei jeder Anfrage frage ich mich: Was bringt mir das? Kann das eine Win-win-Situation werden?“, sagt sie. „Ich mache bei diesen Produktionen nicht mit, weil ich gerne in der Öffentlichkeit stehe – sondern weil ich will, dass der Fall endlich aufgeklärt wird.“

Ingrid Liebs, Mutter der ermordeten Frauke Liebs, steht an einem Fenster ihres Hauses. Seit Jahren sucht sie nach Hinweisen auf den Mörder ihrer Tochter. Foto: picture alliance, dpa

Medienformate können dazu beitragen, alte, ungelöste Fälle wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken – und neue Hinweise zu liefern. Ganz im Sinne klassischer Sendungen wie Aktenzeichen XY oder Podcasts wie „Serial“. In einer Folge wurde der Fall Adnan Syed neu ins Rollen gebracht. Der damals 18-Jährige wurde im Jahr 2000 wegen Mordes an seiner Freundin angeklagt und zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Die Journalistin Sarah Koenig deckte im Podcast zahlreiche Ungereimtheiten in den Zeugenaussagen im Prozess auf, der öffentliche Druck wuchs.

Mord ist das Hobby vieler Podcaster - manchmal aber auch mehr. Problematisch wird es, wenn Zuschauer und Hörerinnen nicht mehr nur beobachten, sondern selbst aktiv werden. Der Grat zwischen Anteilnahme und Grenzüberschreitung ist schmal. Immer mehr Menschen werden zu selbsternannten Hobby-Detektiven, schließen sich in Foren zusammen, um reale Fälle auf eigene Faust zu untersuchen. Was zunächst nach Engagement klingt, kann die Arbeit der Polizei schnell erschweren. Im Fall der 2019 verschwundenen Berliner Schülerin Rebecca Reusch etwa beteiligten sich zahlreiche True-Crime-Fans in sozialen Medien an vermeintlichen Ermittlungen – zum Ärger von Polizei und Staatsanwaltschaft. Denn durch das versehentliche Zerstören von Spuren oder das unbewusste Warnen von Verdächtigen könnten „solche eigenständigen Recherchen die Arbeit der Polizei gefährden – wenn auch unbeabsichtigt“, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, damals gegenüber einem Nachrichtenmagazin.

Täterkult? Wenn eine verurteilte Kriminelle auf die Bühne kommt

Wohin führt das Ganze? War dieser eine Abend in Hamburg gar eine neue Dimension? Im Mai 2024 sitzen 10.000 Menschen in der Barclays Arena. Eine Stunde haben sie gelacht, gestaunt, gemeinsam meditiert – angeführt von den beiden Gastgeberinnen des Programms. Jetzt, am Ende, soll sie kommen. „Findest du, sie ist ein Genie?“, fragt die Moderatorin. „Auf eine Art – ja“, sagt die andere. „Sie hat eine unfassbare Aura.“ Dann lauter Applaus. Eine 74-Jährige mit grauen Haaren und runder Brille betritt die Bühne. Sie ist kein Weltstar, sondern eine verurteilte Kriminelle.

Ihr Name ist Ma Anand Sheela, einst rechte Hand und Sprecherin des sogenannten „Sex-Gurus“ Bhagwan Shree Rajneesh. Dieser gründete mit der Bhagwan-Bewegung eine der erfolgreichsten, spirituellen Strömungen des 20. Jahrhunderts, die auch in Deutschland Tausende Anhänger fand. Doch nach zahlreichen Skandalen löste sich die Bewegung auf. Für einen der spektakulärsten Fälle war Sheela verantwortlich: 1984 ließ sie im US-Bundesstaat Oregon mehr als 750 Menschen mit Salmonellen vergiften – der größte Bioterroranschlag in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Sie wurde wegen versuchten Mordes und Massenvergiftung zu zehn Jahren Haft verurteilt.

MDR-Reporter Daniel Tautz: „einer der größten Grenzüberschreitungen im deutschen True-Crime-Game“

Jetzt steht sie auf der Bühne. Eingeladen als Gast der Liveshow von Visa Vie und Ines Anioli, den Hosts des True-Crime-Podcasts Weird Crimes. Und statt kritischer Fragen gibt es Selfies und lockere Gespräche. MDR-Reporter Daniel Tautz, der an diesem Abend selbst unter den Zuschauern sitzt, wird von „einer der größten Grenzüberschreitungen im deutschen True-Crime-Game“ sprechen.

Am nächsten Tag hagelte es Kritik, vor allem in den sozialen und öffentlichen Medien. Zu unkritisch, zu verklärt, hieß es. „Wie kann man eine Frau feiern, die so vielen Menschen Leid zugefügt hat?“, schreibt eine Kommentatorin auf Instagram. Ein Skandalauftritt für viele True-Crime-Anhänger, denn zurückbleibt die Frage: Wo liegen die Grenzen in der Jagd nach Aufmerksamkeit? Ein Fall, den tatsächlich nur die Fans lösen können.