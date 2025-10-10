Muskelkater für Hirn und Herz: Verena Keßlers Roman „Gym“

Kaum etwas beschäftigt den modernen Menschen so sehr, wie die Arbeit am eigenen Körper. Schließlich, so predigen die Fitness-Gurus auf Social Media, geht beim Training immer mehr, mehr Muskeln, mehr Eiweiß, mehr Protein; „bigger is better“. Nirgendwo zeigt sich dieses „Mindset“ geballter als im Fitnessstudio, wo Körper wie Maschinen poliert, gestählt und präsentiert werden. Und genau in diese Welt der Selbstoptimierer rutscht die namenlose Hauptfigur im neuen Roman von Verena Keßler. Dass Keßler zeitgenössische Themen präzise seziert und thematisiert, ist nicht neu. Mit „Eva“ lieferte sie bereits 2023 ein nuanciertes Porträt über Mutterschaft und Klimakrise. Jetzt erzählt sie in „Gym“ eine herrlich überdrehte Geschichte über Erfolgswahn und Leistungsdruck, die auf jegliche Art und Weise reinhaut.

Alles beginnt mit einer dicken Lüge

Für „Gym“ denkt Keßler Form und Inhalt zusammen. Drei Kapitel folgen dem Rhythmus eines Workouts, drei Sätze à drei Übungen. Und gleich im Ersten geht es direkt und ohne Aufwärmen los: Die Protagonistin steckt in einer Lebenskrise, etwas ist geschehen, das die ehemalige Karrierefrau aus der Bahn geworfen hat. Nun braucht sie dringend einen Job und hofft auf das Bewerbungsgespräch mit Ferhat, dem Betreiber der Muckibude MEGA GYM. Doch es gibt ein Problem: Wer in dem „Palast aus glänzenden Oberflächen“ anheuern will, muss den MEGA GYM-Spirit, im wahrsten Sinne des Wortes, verkörpern. Mit ihrem Schlabberlook und Bauchansatz passt sie aber so gar nicht ins Bild. Also bastelt sie ein neues: Aus dem Couchkörper wird ein vor kurzem entbundener Babybauch, aus der Midlife-Crisis eine frisch gebackene Mutterschaft. Und weil Ferhat „stolzer Feminist“ ist, zeigt er sich unterstützend. Aus der Notlüge entsteht ein Job.

Von da an putzt sie Geräte, mixt an der Theke Proteinshakes mit protzigen Namen wie „Muscle-Hustle“ und verschwindet in den Pausen, um Milch für ihr erfundenes Baby abzupumpen. Und sie beginnt, selbst zu trainieren, zu schwitzen, Kalorien zu zählen. Durch die Lügenkonstrukte, alte Wunden der Vergangenheit und der Konkurrenz, angetrieben durch Bodybuilderin Vik, treibt die Erzählerin schließlich auf eine unvermeidbare Eskalation zu.

„Gym“ ist alles andere als ein Wohlfühlroman

Das Buch liest sich in einem Rutsch durch und das liegt nicht nur an den 192 Seiten. Keßler erzählt temporeich, stets am Körper entlang. Auf kluge Weise zeigt sie ihn als Oberfläche, auf den sich gesellschaftliche Erwartungen, wie etwa Kontrolle, Leistungs- und Konkurrenzdenken, einschreiben. Die große Stärke liegt in ihrer Erzählweise, in der sie so roh, so mechanisch und ohne „sprachliches Fett“ schreibt, dass sich der Text beim Lesen förmlich in den eigenen Körper eingräbt. Man hört das Reißen der Muskelfasern, spürt das Zittern, riecht die Schweißperlen und den erbrochenen, pürierten Fleischbrei. Ein wunderbar gelungener, gesellschaftskritischer Bodyhorror, wie man zuletzt in Filmen wie „The Substance“ erleben durfte.

Aber die Autorin kann mehr als nur schockieren, sie trifft den Ton dieser Fitfluencer-Welt so herrlich, dass man bei manchen Passagen nicht anders kann, als abwechselnd den Kopf zu schütteln, breit zu grinsen oder laut aufzulachen. „Gym“ ist trotzdem kein Wohlfühlroman, sondern ein literarischer Muskelkater, der, nachdem man ihn längst beiseitegelegt hat, lange im Kopf weitertrainiert – und reflektiert.

Verena Keßler: Gym. Hanser Berlin, 192 Seiten, 23 Euro