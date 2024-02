Frust, Hass, Gewalt: Die brutale Welt der Incels

Von Bianca Dimarsico - vor 33 Min.

Sie sind einsam, unsicher und hassen Frauen. Die Incel-Szene versammelt sich in Onlineforen und wird von Aussteigern als "Todes-Kult" bezeichnet. Was passiert dort?

Triggerwarnung: In diesem Text werden Gewalt, Mord und Suizid thematisiert.

"Ich werde einige der gut aussehenden Menschen foltern, bevor ich sie töte, ausgehend davon, dass die Gutaussehenden das beste Sexleben hatten. All die Freude, die sie in ihrem Leben hatten, werde ich mit Schmerz und Leid bestrafen. Ich habe ein Leben voller Schmerz und Leid gelebt und es ist Zeit, diesen Schmerz den Menschen zu bereiten, die ihn wirklich verdienen. Wenn ich sie so leiden lasse, wie ich es getan habe, werden die Dinge fair sein."

