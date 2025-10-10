Josephine Quinn dekonstruiert den Mythos Westen

Gerade als es mit ihm vermeintlich zu Ende geht, ist er wieder in aller Munde: der Westen. Vor allem in der Berufung auf „westliche Werte“. Für die einen sind sie das Versprechen von Freiheit und Demokratie, für die anderen eine hohle Phrase europäischer Überheblichkeit. Gerade jetzt, da die USA die viel beschworene Wertegemeinschaft zu verlassen drohen, wird wieder vehement um den Begriff gerungen.

Der Westen also. Wo hört er auf? Wer darf mit rein? Seit wann gibt es den? Worauf wird sich da berufen? All diese Fragen versucht die britische Althistorikerin Josephine Quinn zu beantworten – und blickt dafür in „Der Westen. Eine Erfindung der globalen Welt“ zunftgemäß ganze 4.000 Jahre in die Vergangenheit.

Warum auch nicht? Nicht selten holen diejenigen, die sich besonders emphatisch auf zivilisatorische Errungenschaften des sogenannten Westens berufen, ähnlich weit aus. Denn ist die Demokratie nicht im antiken Athen geboren? Und waren es nicht die Spartaner, die sich mit 300 (oder eher 7.000) Mann der persischen Armee entgegenstellten, um das freie Europa gegen den östlichen Despotismus zu verteidigen?

Der historische Fundus, aus dem sich die Erzählung einer westlichen Zivilisation, ihrer Einzigartigkeit und Blüte speist, ist jedenfalls gewaltig. Quinn setzt alles daran, die liebgewonnenen Mythen als solche zu entlarven. Mehr noch: Das Denken in Zivilisationen selbst steht auf dem Prüfstand. Quinns These lautet, „dass Beziehungen und nicht Kulturkreise den historischen Wandel vorantreiben.“

Der erste Schritt im westlichen Denken einer globalen Welt ist eine Abgrenzung

So zeichnet sie die Geschichte des Westens nicht als Phasen der Blüte und des Niedergangs einer einzelnen Zivilisation, sondern als ein Geflecht unwahrscheinlicher Beziehungen und Überwucherungen, in dem die Peripherie nicht weniger Gewicht hat als die urbanen Zentren der Großreiche. Dass Quinn diese Gegenerzählung um 2000 v. Chr. in Byblos, im heutigen Libanon, beginnen lässt, hat da mehrere Funktionen.

Zum einen wendet sie damit den Blick zunächst ab von Europa, das damals noch nicht einmal als Begriff existierte. Zum anderen stellt sie mit der Levante eine Region in den Fokus, die selbst nie als Zentrum einer großen Zivilisation galt. Doch in dieser Gegend liegt nicht nur die Geburtsstätte des später für die christlich-europäische Identität so wichtigen Jesus von Nazareth.

Auch das „westliche“ Alphabet hat seinen Ursprung hier im Osten und nicht nur das. Die Stadtstaaten des antiken Griechenlands ließen sich für ihre viel gerühmte Demokratie wohl maßgeblich von älteren Vorbildern in der Levante inspirieren. Quinn verlegt damit die Wiege des Westens nicht einfach einige Kilometer weiter östlich, sondern dekonstruiert den Gegensatz von West und Ost, Orient und Okzident.

Sie zeigt, dass die Welt nicht erst durch das universalistische Denken Europas zusammenrückte, sondern schon lange zuvor von Wales bis zur chinesischen Küste Beziehungen bestanden. Zugleich wird in „Der Westen“ nach und nach die Erzählung von der westlichen Zivilisation als ein Amalgam von Jahrtausenden politischer Propaganda entlarvt, das je nach Bedarf immer wieder umgedeutet und zur Feinbestimmung herangezogen werden kann. Der erste Schritt im westlichen Denken einer globalen Welt ist eine Abgrenzung.

Wenn heute Anhänger Donald Trumps beim Sturm auf das Kapitol als spartanische Krieger auftreten oder im Krieg im Nahen Osten antimuslimische und antisemitische Ressentiments mit Antiorientalismus verschmelzen, zeigt sich die Aktualität von Quinns Kritik. Und trotz des weitgespannten zeitlichen Horizonts und des umfangreichen Bildanhangs und der Anmerkungen ist sie äußerst kurzweilig. Damit ist „Der Westen“ nicht nur etwas für Geschichts-Nerds, sondern für alle, die beim Gedanken an die attische Demokratie oder das römische Reich noch einen Rest Stolz empfinden.