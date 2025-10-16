Den Führerschein heute wieder bestehen? „Machen Sie sich nicht zu viele Hoffnungen“

Wenn das Kind beschließt, den Führerschein zu machen, beginnen für Eltern harte Zeiten. Vorbei die Entspannung hinterm Lenkrad auf dem Weg zur Gitarrenstunde. Das Elterntaxi wird zum Testfahrzeug. „Na, wie lautet noch mal die Verkehrsregel in der abknickenden Vorfahrtsstraße? Naaaa?“ Normalerweise freut man sich ja, wenn ein 17-Jähriger sein frisch erworbenes Wissen teilt, seit kurzem klingt das aber so: „Kein Schulterblick beim Abbiegen, jetzt wärst du in der Prüfung durchgefallen.“ Bei der Fahrt zum Zahnarzt: „Überfahren einer Sperrfläche, das ist aber nicht gut.“ Oder in der engen Wohnstraße: „Jetzt musst du anhalten und den Gegenverkehr durchlassen. Blinken!“ Der Sohn fährt jetzt mit. Immer. Und sehr präsent. Neulich kehrte er von der Theoriestunde mit einer neuen Erkenntnis zurück. „Die mittelalten Fahrer mit langjähriger Fahrpraxis sind die gefährlichsten Verkehrsteilnehmer“. Habe der Fahrlehrer so gesagt. Aha. „Also du, Mama!“ Das will man nicht auf sich sitzen lassen.

Zu teuer, zu kompliziert: Der Führerschein ist in die Diskussion geraten

Ein Wort zur Eigenwahrnehmung: sichere, souveräne Fahrerin seit 1988, meistens gut im Einparken, neulich geblitzt worden „außerhalb geschlossener Ortschaften“, 68,50 Euro bezahlt, aber keine Punkte in Flensburg, nie gehabt.

Dennoch. Die Aussage des Fahrlehrers macht nachdenklich. Hätte man wirklich keine Chance? Kann doch gar nicht sein. Wobei, man hört ja in letzter Zeit wenig Gutes. Immer mehr fallen durch die Prüfung, der Verkehr ist komplizierter geworden. Wie würde man sich selbst also anstellen?

Anruf bei Arno Bruggner. Natürlich ist er gerade unterwegs mit einem Schüler. „Aber ja, kein Problem“, sagt er. Dienstag um 9 Uhr, Treffpunkt an der Fahrschule. Eine Stunde testen, ob man noch einmal die Fahrprüfung bestehen würde. Arno Bruggner lacht ins Telefon: „Machen Sie sich nicht zu viele Hoffnungen.“ Vielen Dank! Ich freue mich.

Icon vergrößern Ist die Führerscheinprüfung schon länger her? Wer noch einen rosafarbenen oder grauen hat, muss ihn bis 2033 austauschen. Foto: Andreas Arnold, dpa/dpa-tmn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ist die Führerscheinprüfung schon länger her? Wer noch einen rosafarbenen oder grauen hat, muss ihn bis 2033 austauschen. Foto: Andreas Arnold, dpa/dpa-tmn

Am Dienstagmorgen Erinnerungsfetzen an die eigene Fahrprüfung. Und an diesen Satz, der sich ins Gedächtnis eingebrannt hat: „Dass Sie Ihren Führerschein bekommen, ist ja wohl Ansichtssache“, so das Urteil des Prüfers. Gerade so bestanden damals. Rückwärts einparken am Berg war nicht das Gelbe vom Ei… Den rosaroten Führerschein schnell und erleichtert entgegengenommen. Ist ja lange her.

Jetzt nimmt also Arno Bruggner Platz auf dem Beifahrersitz im Fahrschulauto. Er ist eine außergewöhnliche Erscheinung: Grauer Rauschebart, kurze schwarze bestickte Trachtenjeans, einer der mit den Augen lachen kann. Seit 39 Jahren gibt er Fahrstunden, 1992 hat er sich selbstständig gemacht. Ein alter Hase im Geschäft. Ihm kann man nichts vormachen – wahrscheinlich auch nicht als mittelalte Fahrerin mit langjähriger Fahrpraxis.

Gurt an, Motor an und auf geht es zu einer Prüfstrecke, „wie sie auch der TÜV mit den Schülern abfährt“, sagt Arno Bruggner. Noch nicht gestartet, schon die erste Unsicherheit. Blick in den Rückspiegel, klar, jetzt blinken, oder? Im echten Autofahrerleben würde man das doch in einer so kleinen Straße nie tun? Oder??? „Also ich schon“, sagt Bruggner. Danke für den Hinweis. Jetzt aber los.

Die erste Teststrecke ein klassisches Wohngebiet

Ein klassisches Wohngebiet, schmale Straße, geparkte Autos auf beiden Seiten. Und schon die erste Rechts-Vor-Links-Situation. Arno Bruggner kennt die neuralgischen Punkte. Die Straße rechts ist nicht einsehbar. Einfach langsam fahren genügt nicht, man muss schon anhalten können, wenn einer kommt“, sagt er. Puh, die Situation anstandslos überstanden. Aber schon zwei Minuten später zu flott die kleine Straße auf der rechten Seite passiert. „Da würde sich ein Prüfer jetzt die erste Notiz machen“, sagt Bruggner und lässt seine Augen blitzen. Die Anmerkung der souveränen Fahrerin, dass sie doch geschaut habe, lässt er nicht gelten. „Sie sind ja nicht mal vom Gas gegangen“. Öhäm. Über seinen Spiegel, der auf die Augen der Fahrenden eingestellt ist, bemerkt Bruggner jede Nachlässigkeit. Na fein, angezählt nach vier Minuten Fahrzeit. 45 Sekunden später schon sein nächster Kommentar: „Kurve beim Linksabbiegen geschnitten und in den Gegenverkehr abgebogen“. Auch das wäre dem Prüfer eine Notiz wert. Aber: Die souveräne Fahrerin ist noch im Spiel.

Der Führerschein ist in die Diskussion geraten, war in diesem Jahr sogar Wahlkampfthema. Viel zu teuer sei er. Zu kompliziert. Die Durchfallquote zu hoch. Der Führerschein müsse wieder einfacher und günstiger werden, so die Forderung. Die hohen Kosten halten tatsächlich viele ab, Fahrstunden zu nehmen. Die Zahl derjenigen, die spätestens mit 24 Jahren einen Führerschein besitzen, ist in den vergangenen zehn Jahren um 14 Prozent gefallen.

Bis zu 4500 Euro kostet ein Führerschein nach Angaben des ADAC. Etwas günstiger sei es auf dem Land, weil der Verkehr dort überschaubarer ist. Die Kosten für den Führerschein summieren sich schnell: Für Fahrstunden werden zwischen 50 und 100 Euro verlangt, je nach Fahrschule. Sonderfahrten nachts und auf der Autobahn sind teurer. Für die Anmeldung zur theoretischen Prüfung kommen dem ADAC zufolge nochmal bis zu 137 Euro dazu, für die praktische bis 289 Euro. Der TÜV verlangt auch noch mal Gebühren für die Prüfung. Wer durchfällt, muss wieder Fahrstunden nehmen… So kommt eines zum anderen.

Heute sind mehr Fahrstunden nötig als früher

Grundsätzlich seien heute durchschnittlich mehr Fahrstunden nötig als früher, weil der Verkehr viel komplizierter geworden ist, auch hektischer. In Deutschland sind in den vergangenen zehn Jahren noch mal eine Million Fahrzeuge dazu gekommen. Außerdem immer mehr Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter, auf den Straßen ist es unübersichtlicher geworden. Hätten sich Fahrschüler früher nach 24 bis 28 Fahrstunden der Prüfung stellen können, „reichen heute oft 40, 60, manchmal sogar 80 Fahrstunden nicht“, so Bruggner. Und es werde mehr verlangt. Statt 40 Minuten wie früher dauere die Prüfung heutzutage 55 Minuten. Da kann viel passieren.

Icon vergrößern Arno Bruggner hat gut 10.000 Frauen und Männern das Fahren beigebracht. Foto: Doris Wegner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Arno Bruggner hat gut 10.000 Frauen und Männern das Fahren beigebracht. Foto: Doris Wegner

Die souveräne Fahrerin hat das Wohngebiet leidlich gemeistert und biegt nun auf die Hauptstraße von Gersthofen ein. An der nächsten roten Ampel erzählt Arno Bruggner ein paar Best-of-Fahrschule-Anekdoten. Zum Beispiel die von einem Fahrschüler, der während der Prüfung an sein Handy gegangen ist, weil sein Kumpel wissen wollte, ob er schon bestanden hat. Hat er dann nicht. Als Fahrlehrer sitze man in solchen Momenten machtlos auf dem Beifahrersitz und verstehe die Welt nicht mehr. Schließlich habe man alles erklärt und noch mal erklärt. Ein absoluter Ausnahmefall natürlich. Aber in gewisser Weise erzählt er auch vom Leben im alltäglichen Fahrschulkosmos.

Einer seiner Schüler sei neunmal durch die Fahrprüfung gefallen. Schließlich hat Bruggner dem Fahrschüler „wegen Talentlosigkeit“ gekündigt. Auch das ein einmaliger Härtefall. Kaum ein Schüler bringe heute Fahrerfahrung mit. Oder könne Verkehrssituationen einschätzen, weil er unterwegs auf dem Beifahrersitz passiv mitgelernt habe. „Heute schauen alle ins Handy, wenn die Eltern fahren“, sagt Bruggner. „Das merken wir tatsächlich“.

Ein Drittel der Schüler ist 2024 durch die praktische Prüfung gefallen

Auch in seiner Fahrschule sei die Durchfallquote im Vergleich zu früher deutlich gestiegen, bestätigt der 63-Jährige. Nach Angaben des TÜV-Verbandes sind in Deutschland bei der praktischen Prüfung vergangenes Jahr mehr als ein Drittel der Schüler (37 Prozent) durchgefallen. Bei der theoretischen sogar beinahe die Hälfte (45 Prozent). Vor neun Jahren sah es besser aus: Bei der praktischen Prüfung sind 31 Prozent durchgefallen, in der Theorie waren es 35 Prozent.

Auch der eigene Sohn hat sich kürzlich zur Theorieprüfung angemeldet, büffelt nun Fragen aus dem Online-Lernprogramm der Fahrschule und löchert seine Eltern mit Fragen wie dieser: Welche Pkws, die eine ausgewiesene Umweltzone befahren, unterliegen der Kennzeichnungspflicht mit einer Feinstaubplakette. Die Antwortmöglichkeiten: A) Pkw mit Otto-Motor. B) Pkw mit Elektromotor. C) Pkw mit Dieselmotor. „Na? Keine Ahnung, stimmt’s?“ Da gerade kein Telefonjoker verfügbar ist, sagt die souveräne Fahrerin „Dieselmotor“. Die richtige Antwort: alle drei.

Icon vergrößern Fragen, Bilder, Videos - auch die Theorieprüfung wird immer komplizierter. Foto: Stock Adobe Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fragen, Bilder, Videos - auch die Theorieprüfung wird immer komplizierter. Foto: Stock Adobe

Natürlich hat die souveräne Fahrerin später den ganzen Test gemacht. 30 Fragen, das Ergebnis? Katastrophe. Und es war zu erwarten: nicht bestanden. Bei Weitem nicht bestanden. Mittlerweile müssen in wohl absichtlich unübersichtlichen Videos zwei Pixel große Fahrradreifen hinter einem Pkw erkannt werden, um die Verkehrssituation einschätzen zu können. Oder Tiere, die eventuell eine Fahrbahn überqueren könnten. Falls es wen interessiert: In beiden Fällen sollte man sich für eine Gefahrenbremsung bereit machen.

Geprüft wird das theoretische Wissen längst nicht mehr mit Papier-Fragebögen, sondern im Multiple-Choice-Test am PC oder Tablet. Zweimal im Jahr wird der Fragenkatalog überarbeitet. Im April war es zuletzt so weit. Leichter ist die neue Version wohl nicht geworden. Manche Fragen seien so kompliziert gestellt, dass sogar Arno Bruggner, der erfahrene Fahrlehrer zugibt, manchmal „zweimal überlegen zu müssen“.

Nicht ohne Schulterblick! Die Fehler der älteren Fahrer

Deshalb gleich noch mal eine Frage: Was sollten Sie bei der Benutzung einer adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage beachten? A) Auch bei längerer Nutzung des Systems muss ich aufmerksam bleiben. B) Durch die Benutzung von Gas- oder Bremspedal kann das System jederzeit übersteuert werden. C) Durch starken Regen oder Schneefall kann das System beeinträchtigt werden. Naaa? Würde der Sohn jetzt fragen. Die Auflösung: Alle drei Antworten sind richtig.

Icon vergrößern Einbiegen in die Hauptstraße von Gersthofen. Ist jetzt ein Schulterblick nötig? Foto: Doris Wegner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Einbiegen in die Hauptstraße von Gersthofen. Ist jetzt ein Schulterblick nötig? Foto: Doris Wegner

Zurück auf die Straße. Arno Bruggner gibt nun die Kommandos. Wir sind im Fahrstundenmodus angekommen. Die nächste rechts, bitte. Hauptstraße, ein Radweg an der rechten Fahrbahnseite. Blinker, Blick in den Spiegel - und Schulterblick. Schulterblick! Man lernt dazu, wenn man vom Sohn trainiert wird. Beste Gelegenheit, mit Arno Bruggner diese Frage zu klären. Warum Schulterblick, wenn man doch über Rück- und Seitenspiegel die Verkehrssituation permanent im Blick hat. „Man kann nicht davon ausgehen, dass man alles über die Spiegel erfasst“, sagt der Fahrlehrer. Der Schulterblick gehöre zur Sorgfaltspflicht des stärkeren Verkehrsteilnehmers gegenüber dem Schwächeren. Und jetzt blitzen seine Augen tatsächlich streng. Der fehlende Schulterblick sei einer der schwerwiegendsten Fehler von älteren Autofahrern und Autofahrerinnen. Und auch einer der häufigsten Gründe, warum Fahrprüfungen nicht bestanden werden. Dann fügt er trocken hinzu: „Übrigens haben wir jetzt hier das nächste Problem. Hier wäre Ihre Prüfung beendet.“

Keine Meisterleistung! Hier wäre die Fahrprüfung zu Ende

Tempo 30 vor dem Kindergarten. Das Schild übersehen, zu schnell gewesen. Ganze drei Stundenkilometer zu schnell. Keine Kulanz, wie wenn man geblitzt wird? „Ne!“ Vor einem Kindergarten gebe es kein Pardon. Ganze 15 Minuten also hat die mittelalte Fahrerin mit langjähriger Fahrpraxis die Prüfungssituation durchgehalten. Keine Meisterleistung. Und die Fahrt ist noch lange nicht zu Ende, das kann ja heiter werden. Und dann wird’s richtig peinlich: noch ein Kindergarten und noch mal zu schnell. Keine Minute später nochmal durchgefallen. Hat Gersthofen überdurchschnittlich viele Kindergärten? Auch das sollte mal geprüft werden.

Icon vergrößern Schilderwald: Wer die Führerscheinprüfung bestehen will, muss die Verkehrsschilder kennen. Foto: Stock Adobe Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schilderwald: Wer die Führerscheinprüfung bestehen will, muss die Verkehrsschilder kennen. Foto: Stock Adobe

Aber im Ernst. Bei der nun gar nicht mehr souveränen Fahrerin handelt es sich ja um keinen Einzelfall auf den Straßen dieser Welt. Ein gewisser Grad an „Betriebsblindheit“ ist offensichtlich nicht zu leugnen „im Mittelalter bei langjähriger Fahrpraxis“, wie es der Lehrer in der Theoriestunde des Sohnes so freundlich formuliert hat. Wie kommt es zu dieser allgemeinen Selbstüberschätzung am Lenkrad? Und ist es nicht ein interessantes Phänomen? Viele halten sich für gute (souveräne?) Autofahrer, sind sich aber sicher, dass sie die Führerscheinprüfung keinesfalls nochmal schaffen würden. Mit den Jahren werden die Verkehrsregeln offensichtlich zur Auslegungssache. Paar Stundenkilometer drüber? Passt schon noch. Die Ampel dunkelgelb, sorry spät dran. Fahr zu, du Depp! Die alltäglichen Rüpeleien hinterm Steuer.

„Als Fahrschüler fühlt man sich wie ein Bremsklotz“

„Die Verkehrsteilnehmer werden immer egoistischer“, sagt auch Arno Bruggner. Neulich kehrte der Sohn aufgebracht aus der Fahrstunde zurück: Als Fahrschüler stehe man gefühlt auf der Straße. Keiner halte sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen außer den Fahrschulautos. Man fühle sich wie ein fahrender Bremsklotz. Kurioserweise leuchtet gerade jetzt auf dem Display des Fahrschulautos ein Schriftzug auf: „Fuß vom Gaspedal“. Ertappt! „Aus Energiespargründen“, beschwichtigt Arno Bruggner.

Ob er wohl Punkte in Flensburg hat? Früher hieß diese Einrichtung Verkehrssünderkartei, heute etwas netter: Punkteregister. „Ja“, sagt er lächelnd, „leider“. Er fahre privat auch mal zu schnell. Mit dem Auto und dem Motorrad auch. Und manchmal übersehe man ja auch etwas. Acht Punkte darf man „sammeln“, dann ist der Führerschein weg. Für 2024 meldete das Kraftfahrtbundesamt insgesamt rund 51,14 Millionen ausgestellte Fahrerlaubnisse in Deutschland. Ein weißer Laster vor uns schneidet die Kurve. Andere Autofahrer sind auch nur Menschen. „Bitte links abbiegen an der Ampel.“

Es geht auch um die Cleverness des Fahrschülers

Eine große Kreuzung. Hier wird zweispurig links abgebogen. Richtig geht es so: Vorfahren bin zum eingezeichneten Kreuz auf der Kreuzung. Warten, bis der Gegenverkehr vorbei ist. Der darf nämlich in beide Spuren einbiegen. Jetzt links abbiegen und auf der Spur bleiben. „Hier fliegen reihenweise die Leute durch“, sagt Arno Bruggner. Ich bin ja als Temposünderin vor dem Kindergarten sowieso schon im Bonusprogramm unterwegs, aber das war jetzt mal kein Problem. Für viele das schwierigste Manöver während der Prüfung ist übrigens die Aufgabe „Wenden bei nächster Gelegenheit“. Manche wenden dann auf der Stelle auf der Hauptstraße in drei Zügen, anstatt vielleicht durch eine Tankstelle zu fahren. „Im Fall des Wendemanövers auf der Hauptstraße wäre man sicher durchgefallen“, so Bruggner. Hier gehe es auch um die Cleverness und Sicherheit eines Fahrschülers.

Einfahrt auf die Autobahn. Und schon der erste Hinweis von Bruggner. Der Abstand ist viel zu gering. Hilfe ja! Aber wie war noch mal die Formel, die man in der Fahrschule gelernt hat? Moderne Fahrzeuge nehmen ihren Lenkern viel ab. Taucht ein grünes Fahrzeug im Display unter dem Tacho auf, stimmt der Abstand zum Vorderauto. Das Head-up-Display informiert über die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein gelbes Fahrzeugzeichen im Seitenspiegel zeigt an, ob der Spurwechsel gerade möglich ist. Der Spurhalteassistent lenkt zurück auf die Fahrbahn, wenn man etwas nachlässig ist. Die Rückfahrkamera ist sowieso ein Segen.

Das Fahrschulauto bietet diesen ganzen Komfort nicht. „Mit Absicht nicht“, sagt Bruggner. Die modernen Hilfsmittel dürften zwar während der Prüfung genutzt werden, die Einparkhilfe etwa. Aber welches Auto, das sich ein junger Mensch leisten kann, habe schon diese ganze elektronische Ausstattung? Die Formel für den korrekten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug auf der Autobahn lautet übrigens: Die Hälfte der gefahrenen Geschwindigkeit ist der Mindestabstand. Bei 70 Km/h also dann 35 Meter. 140 Meter, 70 Meter und so weiter.

Was ist mit den Mittelspurfahrern? Dürfen die das?

Der Verkehr rauscht entspannt dahin. Wir rauschen mit. Beste Gelegenheit ein allgemeines Reizthema anzusprechen. Was ist mit den gefürchteten Mittelspurfahrern? Dürfen die das? Natürlich weiß Arno Bruggner Bescheid. Wenn auf Sicht von einem Kilometer ein zu überholendes Fahrzeug fährt, dann dürfen die Fahrzeuge auf der mittleren Spur bleiben. Ansonsten gelte das Rechtsfahrgebot.

Abfahrt von der Autobahn, Blinker, Schulterblick! Arno Bruggner beobachtet genau. Schließlich müsse man als Fahrer immer auch mit der Dummheit der anderen rechnen. Ein Motorradfahrer könnte rechts vorbeiziehen, gerade in dem Moment, in dem man die Ausfahrt nimmt. Irgendwann später links abbiegen. Durch den Kopf rauscht: Blinken, die Kurve nicht schneiden, rechts vor links beachten, ja nichts falsch machen. Wo ist die gewohnte, angenehme Routine geblieben? Stoppschild, alle Autos müssen stehen. Die souveräne Fahrerin quatscht ständig vor sich hin. „Na, wird doch langsam“, lobt Bruggner. „Aber falsche Lenkradhaltung.“ Herrgott nochmal…

Ein typischer Fehler in der Führerscheinprüfung

Einbiegen zum TÜV in Gersthofen. Hier auf dem Parkplatz stehen all die nervösen, erleichterten oder enttäuschten Menschen. Personalausweise werden kontrolliert, damit sich auch der richtige Fahrer hinter das Lenkrad setzt. „Die Frauen sind in Prüfungssituationen übriges wesentlich cooler“, sagt Arno Bruggner. Gerade steigt ein junger Kerl im blau karierten Hemd und Schirmkappe lächelnd aus. Er hat es wohl geschafft. Bruggner beobachtet das Geschehen aufmerksam. 10.000 Frauen und Männern hat er über den Daumen gepeilt schon das Fahren beigebracht. Es mache ihm immer noch Spaß. Er fiebere auch immer noch mit, erklärt der 63-Jährige. „Fahren ist einfach meine Leidenschaft“. Er wollte nie etwas anders machen. In seiner Fahrschule arbeite übrigens auch der älteste, aktive Fahrlehrer Augsburgs. Der Karl sei 86, top drauf und bei den Schülern sehr beliebt. Klassische Fahrschullehrerkarriere: Ausbildung beim Bund gemacht, nach der Dienstzeit zivil weiter geprüft und dabei geblieben. Der Personalmangel sei groß. Auch das ein Grund für die hohen Kosten des Führerscheins. Die Fahrschulen werden sich gegenseitig die Fahrlehrer ab.

„So, jetzt bitte das Auto parkfertig abstellen.“ Puh, wie war das noch mal… Automatikhebel auf P, Handbremse an, Motor aus. Das war’s, oder? „Das Lenkradschloss sollte noch einrasten“. Da die einfache Lenkbewegung von früher nicht mehr genügt, Tür auf… „Jetzt wären’s noch mal durchgefallen.“ Wieso das denn? „Schulterblick vergessen!“ Auf dem Parkplatz auch? Ich solle an meine Sorgfaltspflicht denken. Jetzt hätte es sich die souveräne Fahrerin in der letzten Sekunde noch einmal versaut.

Manche Fahrschüler waren auch zu langsam in der Prüfung

Wie so oft in den letzten 55 Minuten. Zeit also für die Schreckensbilanz: Die souveräne Fahrerin wäre rund sechsmal durchgefallen. Eine durchgezogene Linie, am Stoppschild zwar angehalten, aber zu weit in den Radweg hineingefahren, fehlender Schulterblick, dann noch mal zu schnell in der Tempo-30 Zone! Manche Schüler sind übrigens schon durchgefallen, weil sie in der Prüfung zu langsam gefahren sind. Auf der Landstraße 60 gefahren, weil sie nichts riskieren wollten oder auf der Autobahn den Lastwagen nicht überholt. Das könnte der souveränen Fahrerin, so scheint’s, nicht passieren, ein Trost ist das aber auch nicht.

Textnachricht an den Sohn – aus dem parkenden! Auto. „Das Urteil des Fahrlehrers in Schulnoten: Gesamteindruck 2, in der Fahrprüfung 4 bis 5. Ich wäre mehrfach durchgefallen.“ Die Antwort kommt prompt: „HAHAHA!“