Wintergericht

vor 37 Min.

Zum Dahinschmelzen: Was zu einem klassischen Käsefondue dazugehört

In der Schweiz gehören Käsefondue und Schokolade zu den Nationalgerichten.

Plus Das Käsefondue ist ein Klassiker für die kalte Jahreszeit. Die Schweizer sollen es erfunden haben. Aber einfach Käse in den Topf und fertig? Ganz so einfach ist es nicht.

Von Inge Ahrens

Würziger Duft durchzieht den Raum. Auf einem kleinen Feuerchen blubbert träge und goldgelb ein verlockendes Käsefondue. Serviert im gusseisernen Cacquelon, wie der Fonduetopf in der Schweiz genannt wird. Abwechselnd werden kleine feste Kartoffeln samt Schale oder wahlweise Weißbrot mit fester Rinde ins Schüsselchen gestippt. Zu hören ist nur das Knacken von kleinen Gürkchen, wenn jemand zubeißt. Der Schmelz köstlichen heißen Käses wärmt bis ins Innerste.

Schauplatz der gemeinsamen Schlemmerei: Gruyères, ein schmuckes mittelalterliches Städtchen am Fuße der Voralpen im schweizerischen Kanton Fribourg. Dort in der sogenannten „Fondue Academy“ können Gäste lernen und nachschmecken, wie das klassische und regionale Fondue „Moité Moité“ zubereitet wird. Abschlussdiplom inklusive. Halb und Halb, so heißt das Fondue übersetzt, besteht aus heimischem Vacherin, einem Hartkäse, und natürlich Greyerzer-Käse von einer der zahlreichen Almhütten. Und da im Kanton Französisch gesprochen wird, sagt man dort die Fondue. Fondue bedeutet übrigens ganz einfach Geschmolzenes.

