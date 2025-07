Immer in Eile: Fußgänger legen an Tempo zu

Kann man das glauben? Vor knapp zweihundert Jahren schlenderten die Flaneure derart langsam durch Paris, dass sie eine Schildkröte mit sich führten – so notiert vom großen Menschenbeobachter Walter Benjamin in seinem „Passagenwerk“. Die Schildkröte diktierte demnach das Tempo! Kurz mal nachgeschaut: Laut Guinessbuch der Rekorde schafft die schnellste Schildkröte der Welt 0,28 Meter pro Sekunde, das ist für einen Menschen quasi ein sehr verlangsamter Tippelschritt. Hatten diese Flaneure gar nichts vor?

Längst jedenfalls wird nicht mehr geschlendert, getrödelt und gebummelt, sondern gehastet, gehetzt, geeilt. Diesen schleichenden Wandel bestätigt nun auch eine Studie aus Amerika. Ein Forschungsteam um Arianna Salazar-Miranda von der Universität Yale hat mithilfe von Künstlicher Intelligenz archivierte Videoaufnahmen aus New York, Boston und Philadelphia verglichen. Das Ergebnis: Der Fußgänger wird immer schneller. Während in den Achtzigerjahren die Passanten in Städten etwa noch mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 1,25 Metern pro Sekunde unterwegs waren, legten sie dreißig Jahre später schon 1,41 Meter zurück. Außerdem verweilen sie deutlich seltener auf öffentlichen Plätzen. Die Stadt nicht als Erlebnis-, sondern Durchgangsort. Die Studie soll nun noch mit aktuellen Daten erweitert werden, darunter auch Aufnahmen aus Europa.

Der Flaneur aber ist passé. Überholt von schnellen Großstädtern in ihren Sneakern. Worum es dem Flaneur ging? Nicht darum, irgendwo anzukommen. Sondern um das, was laut Studie ebenfalls am Verschwinden ist: Mal kurz stehen bleiben, sich die anderen Menschen anschauen. Vielleicht ist sogar einer mit einer Schildkröte unterwegs.