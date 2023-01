Auszeichnung

06:46 Uhr

Golden Globes: Steven Spielberg jubelt, deutscher Film geht leer aus

Am Dienstag wurden in Beverly Hills die Golden Globes vergeben. Zu den Gewinnern gehörten "The Fabelmans" und "The Banshees of Inisherin". "Im Westen nichts Neues" ging leer aus.

Von Svenja Moller