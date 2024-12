Guns N' Roses kommen 2025 nach München: Wie man an Tickets kommt

Guns N' Roses kommen auf ihrer Tour 2025 nach München. Das gab die amerikanische Hard-Rock-Band am Montag bekannt. Zudem treten die Musiker auch in Düsseldorf auf. Auf ihrer Sommer-Tournee werden Guns N‘ Roses ab dem 23. Mai bis zum 31. Juli durch Nahost und Europa touren.

Zudem verkündete die Band, erstmals auch zum weltbekannten Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air zu kommen. Bei dem Festival in Wacken in Schleswig-Holstein, das Ende Juli stattfindet und bei dem 85.000 Metalfans erwartet werden, werden die Amerikaner als Headliner auftreten.

Guns N‘ Roses Tour 2025: Auftritte in München und Düsseldorf

In diesen Städten treten Guns N‘ Roses auf ihrer Tour 2025 auf:

23. Mai 2025: Riad (Saudi-Arabien)

27. Mai 2025: Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)

30. Mai 2025: Shekvetili (Georgien)

2. Juni 2025: Istanbul (Türkei)

6. Juni 2025: Coimbra (Portugal)

9. Juni 2025: Barcelona (Spanien)

12. Juni 2025: Florenz (Italien)

15. Juni 2025: Hradec Králové (Tschechien)

18. Juni 2025: Düsseldorf (Deutschland)

20. Juni 2025: München (Deutschland)

23. Juni 2025: Birmingham (England)

26. Juni 2025: London (England)

29. Juni 2025: Aarhus (Dänemark)

2. Juli 2025: Trondheim (Norwegen)

4. Juli 2025: Stockholm (Schweden)

7. Juli 2025: Tampere (Finnland)

10. Juli 2025: Kaunas (Litauen)

12. Juli 2025: Warschau (Polen)

15. Juli 2025: Budapest (Ungarn)

18. Juli 2025: Belgrad (Serbien)

21. Juli 2025: Sofia (Bulgarien)

24. Juli 2025: Wien (Österreich)

28. Juli 2025: Luxemburg-Stadt

31. Juli 2025: Wacken (Deutschland)

Guns N‘ Roses Tour 2025: Hier gibt es Tickets für München

In München werden Guns N‘ Roses am 20. Juni 2025 in der Allianz Arena auftreten. Ihre Tour trägt das Motto: „Because what you want N‘ what you get are two completely different things“ (etwa: „Denn was man will und was man bekommt, sind zwei völlig verschiedene Dinge“).

Der Ticket-Vorverkauf startet am 10. Dezember um 9 Uhr, zunächst allerdings für Mitglieder des Fanclubs „Nightrain“. In den folgenden Tagen gibt es verschiedene Vorverkaufs-Phasen für unterschiedliche Plattformen wie Telekom MagentaMusik Prio, RTL+ oder Ticketmaster. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, den 13. Dezember, um 9 Uhr. Dann gibt es die Tickets etwa bei dem Anbieter Eventim.

Guns N‘ Roses feiern 2025 ihr 40-jähriges Bestehen

Zuletzt traten Guns N‘ Roses im Sommer 2022 im Münchner Olympiastadion auf. 2025 feiert die US-Band ihr 40-jähriges Bestehen. Die Gruppe um Frontmann Axl Rose gehört mit über 100 Millionen verkauften Alben zu den bekanntesten Hard-Rock-Bands der Welt.