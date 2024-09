75. Jubiläum der Internationalen Jugendbibliothek: Ein Bücherschloss mit einem besonderen Geist

Ein Schloss für Kinderbücher – im Westen Münchens wird dieses oft ein wenig geringschätzig betrachtete Genre der Literatur geadelt. Dort hat die Internationale Jugendbibliothek (IJB) ihren Sitz, die in diesen Tagen ihr 75-jähriges Gründungsjubiläum feiert. Gute Gelegenheit also für eine Schlossbesichtigung mit Direktorin Christiane Raabe, die in Türmchen und Schatzkammern führt und bei der man großen Namen der deutschen Kinderliteratur begegnen kann. Ein Gespenst wird man nicht treffen, wohl aber einen Geist spüren - den der Offenheit und Toleranz.

Birgit Müller-Bardorff