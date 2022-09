Interview

Christiane Karg im Interview: "Mozart ist und bleibt für mich das Maß aller Maße"

Plus Sopranistin Christiane Karg zählt zu den Stars des Festivals Mozart@Augsburg, das am Donnerstag beginnt. Ein Gespräch über Mozartstädte, Lieder – und Konditoreien.

Von Veronika Lintner

Ob als Pamina in der "Zauberflöte", als Freia im "Rheingold" oder als Interpretin von Strauss- und Mahler-Liedern: Christiane Karg ist gefragt. Die Sopranistin aus Franken singt in den namhaften Konzerthäusern Europas – und der restlichen Welt. Einen Echo Klassik hat die 42-Jährige 2010 gewonnen, 2018 auch den Brahmspreis, mit dem schon Ikonen wie Anne-Sophie Mutter und Dietrich Fischer-Dieskau bedacht wurden. Nun aber: Zwischenstopp in Augsburg. Christiane Karg wird am 16. September das Abschlusskonzert des Musikfestivals Mozart@Augsburg mitgestalten. In der evangelischen St. Ulrichskirche werden dann Lieder eines Komponisten auf dem Programm stehen, der Karg begleitet, seit sie singt. Natürlich: Wolfgang Amadeus Mozart.

