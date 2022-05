Kunsthistoriker zu 100 Jahre Otl Aicher: „Erstaunlich viel erhalten“

Plus Olympia 1972 trug sein Design: Vor 100 Jahren wurde Otl Aicher geboren. Wie zeitlos das Erbe des Ulmers ist, erklärt der Kunsthistoriker Martin Mäntele.

Herr Mäntele, Sie sind Otl-Aicher-Kenner. Woher kennen denn Laien die Werke des Ulmer Grafikdesigners?