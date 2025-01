Und das Beste ist der Tanz: Jochen Heckmanns Romandebüt "tanzen fallen fliegen"

Paris - für Julian, der aus einem kleinen Ort im Schwarzwald hierhergekommen ist, ist die Stadt die Erfüllung seines Traums, Tänzer zu werden. An der renommierten Akademie von Solange Golovine studiert er klassischen Tanz und kann sich ganz seiner Leidenschaft widmen. Aber Paris, das ist auch ein Abenteuer, eine Stadt, die ihn, der erst nur wenig französisch versteht, herausfordert in ihren Möglichkeiten und ihrer Freizügigkeit, in der er sich suchen muss und neu entdecken kann. Auch seine sexuelle Orientierung, die noch nicht festgelegt ist. „Jeder Tag zählt, ist ein Schritt in meine eigene Bestimmung. Jeder Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang, egal wie es mir geht, ob Wolken die Sicht auf den Himmel versperren, was alles in der Weltgeschichte passiert oder ob ganz Frankreich mal wieder streikt und der Müll sich auf den Straßen türmt. Also mache ich das Beste draus. Und das Beste ist im Moment der Tanz.“

