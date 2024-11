Er öffnete die Augen für die Neue Welt: Johann Moritz Rugendas malerische Reise

Das „Abenteuer Brasilien“ beginnt mit der ersten Vitrine im Grafischen Kabinett und dem dort aufliegenden, mit dem Expeditionschef Georg Heinrich von Langsdorff geschlossenen Vertrag, der Johann Moritz Rugendas (1802-1858) dieses Abenteuer ermöglichte. Für den erst 19-Jährigen unterzeichnete sein Vater Johann Lorenz Rugendas der Jüngere das Dokument. Daneben in der Vitrine zeigt sich der Ertrag des Abenteuers, der Johann Moritz’ frühen Ruhm begründete – die Sammlung von hundert Lithografien nach seinen Zeichnungen (bis auf zwei) unter dem Titel „Voyage Pittoresque dans le Brésil“ / “Malerische Reise in Brasilien“, die ab 1827 in einer französischen und einer deutschen Ausgabe erschien.

