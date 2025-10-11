Auf den Spuren von Kaspar Hauser: "Greta Grimaldi und der Junge im Schatten" von Davide Morosinotto

Wer bedroht das Leben des Findlingskinds Kaspar Hauser? Um das herauszufinden, sind der Detektiv Dr. Grimaldi und seine Tochter Greta im Jahr 1829 nach Nürnberg gekommen. Sie treffen dort auf Menschen, von denen jeder sein eigenes Interesse an dem mysteriösen Jungen hat. Greta ist ein aufgewecktes Mädchen, ausgestattet mit der Fähigkeit zu genauer Beobachtung und dem scharfen Verstand, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Für die überraschende Lösung des Falls setzt sie schließlich Indiz für Indiz zusammen.

Fakten und Fiktion werden glaubwürdig verbunden in „Greta und der Junge aus dem Schatten“

Das Rätsel um Kaspar Hauser - wer er wirklich war, wer ihn gefangen hielt - kann auch Davide Morosinotto nicht lösen. Aber dem italienischen Schriftsteller gelingt es mit „Greta Grimaldi und der Junge aus dem Schatten“, Fakten und Fiktion glaubwürdig zu einer spannenden Geschichte mit einer starken Heldin zu verbinden. Das historische Setting samt seiner Konventionen stellt er, auch mit Unterstützung von schwarz-weiß illustrierten Karten, Briefen und Fotos, atmosphärisch dar. Welche Kreise der Fall Kaspar Hauser zog, darauf macht Davide Morosinotto neugierig und regt zur weiteren Beschäftigung an.

Der italienische Autor veröffentlichte mit 17 Jahren seine erste Kurzgeschichte. Seitdem hat er über 30 Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht, die sich historischen Stoffen widmen und oft im Stil von Abenteuerromanen geschrieben sind. „Ich finde es wichtig, Kindern von Freiheit zu erzählen, weil sie sich das heute überhaupt nicht vorstellen können.“

Der italienische Kinder- und Jugendbuchautor Davide Morosinotto Foto: Tamara Casula/Thienemann

Davide Morosinotto: Greta Grimaldi und der Junge aus dem Schatten. aus dem Italienischen von Cornelia Panzacchi; Thienemann, 272 Seiten, 16 Euro – ab 12