Gerhard Polt, das Augsburger Parktheater und die Frage: Wer sind wir?

Plus Gerhard Polt ist auch mit über 80 noch ein grandioser Erzähler der kleinen und großen Abgründe des Menschen. Die Zuschauer im ausverkauften Parktheater in Augsburg feiern ihn für sein Programm "Wer ist Wir?".

Der Mann ist eine Legende. Und zwar im klassischen Sinn, als dieses Wort noch nicht auf jedem spätpubertären Möchtegernwichtig angeheftet wurde. Und solche Menschen benötigen nicht viel, um mit ihrem Können das Publikum zu begeistern. Gerhard Polt braucht nur ein Tischchen, Mikrophon und ein Glas Wasser, als er die Bühne des ausverkauften Gögginger Parktheaters betritt.