Wie ein Kind den Sturz des Nazi-Regimes erlebt

Wie eine Auster liegt Amrum in der Frühlingssonne. Auf der Seeseite schmiegt sich der Sandstrand an die nordfriesische Insel, auf der anderen bildet das Watt bei Ebbe eine fragile Brücke zum Festland. In das idyllische Bild aus der Vogelperspektive und dem Rauschen von Wind und Wellen mischt sich zu Beginn von Fatih Akins „Amrum“ ein Brummen. Es ist ein britisches Flugzeuggeschwader, das Ende April 1945 auf dem Rückweg über dem Meer den letzten explosiven Ballast abwirft.

Für Nanning (Jasper Billerbeck), seine Mutter Hille (Laura Tonke) und die Geschwister, die vor den Bombardements aus Hamburg geflüchtet sind, ist Amrum im Krieg zum Zufluchtsort geworden. Gemeinsam mit Tante Ena (Lisa Hagmeister) leben sie im Haus der verstorbenen Großeltern, dessen Eingang von riesigen Walfischrippen bewacht wird, während daneben die Hakenkreuzfahne im Nordseewind flattert. Nannings Vater ist SS-Obersturmbannführer und hat Rassenlehre-Bestseller wie „Biologischer Hochverrat“ verfasst. Auch die hochschwangere Mutter ist eine glühende Nationalsozialistin und glaubt kurz vor der Kapitulation noch an den „Endsieg“.

Fatih Akins „Amrum“ erzählt eine Familiengeschichte nach dem Sturz des Nazi-Regimes

Als die Nachricht vom Tod Adolf Hitlers über den Volksempfänger kommt, bricht für Hille die Welt zusammen und gleichzeitig setzen die Wehen ein. Im Wochenbett weigert sich die depressive Mutter zu essen. Nur ein Weißbrot mit Butter und Honig kann sie sich vorstellen, zu sich zu nehmen. Nanning beschließt, der Mutter den Wunsch zu erfüllen. Keine leichte Aufgabe, denn Weizenmehl, Butter und Honig sind Mangelware. So beginnt für den Zwölfjährigen eine Odyssee über die Insel, auf der er mit verschlungenen Tauschhandelsgeschäften versucht, die Zutaten zu besorgen.

Da ist der einarmige Bäcker, für den er aus den Nestern der Wildgänse die Eier klaut. Da ist der Fischer Sam Gangsters (Detlef Buck), der den Jungen bäuchlings auf einer Sandbank drapiert und mit den Beinen strampeln lässt, um eine Robbe anzulocken. Da ist das Watt, durch das der Junge zur Nachbarinsel Föhr wandert, um von seinem Onkel etwas Zucker zu bekommen. Aber der alte Nazi rückt erst damit heraus, nachdem der Neffe das HJ-Gelöbnis fein säuberlich aufgesagt hat. Mit jeder Zutat, die er sich erhandelt, kommt Nanning seinem Ziel näher und mit jedem Menschen, den er trifft, wird das Weltbild, das ihm sein Elternhaus vermittelt hat, zunehmend infrage gestellt.

Fatih Akins „Amrum“ zeigt eine Gesellschaft im Umbruch

So führt diese Reise in zwei Richtungen. Zur geliebten Mutter hin, der er das ersehnte Brot mit Butter und Honig besorgen will, aber auch zu einem Bewusstseins- und Emanzipationsprozess, der ihn von dem nationalsozialistischen Gedankengut der Mutter wegführt. In einem erzählerischen Miniaturformat und dem Mikrokosmos der Nordseeinsel zeigt Akin in „Amrum” eine Gesellschaft im Umbruch. Während die einen das Ende des Krieges und der NS-Herrschaft in der Scheune zu amerikanischen Radioklängen feiern, treibt die Kapitulation andere in Depression und Selbstmord. Dabei verlässt der Film nie die Perspektive des Kindes, das mit vorsichtiger Neugier in die Welt blickt und die Normen seiner Herkunftsfamilie zu hinterfragen und deren Geheimnisse zu entdecken beginnt.

Amrum ist die Kindheitsgeschichte von Akins Mentor und Freund Hark Bohm, der das Drehbuch geschrieben hat und auch Regie führen wollte, bis er das Projekt aus Altersgründen an Akin abgab. „Ein Hark-Bohm-Film von Fatih Akin“ steht am Anfang auf der Leinwand, was die künstlerische und freundschaftliche Verbundenheit der Filmemacher über alle Generationsgrenzen hinweg zum Ausdruck bringt. Man spürt, dass Akin sich den Stoff zu eigen macht und gleichzeitig mit zärtlichem Respekt behandelt. „Amrum” ist ein ungewöhnlich ruhiger, besonnener Akin-Film, in dem auch impressionistische Landschaftsaufnahmen von Watt, Meer und der poetischen Weite des Nordseehimmels Platz haben. Wie die Menschen von dieser besonderen Landschaft geprägt sind, schwingt in jeder einzelnen Episode auf der Reise des Jungen mit.

Die Dialoge - teilweise in friesisch - leben von ihrer Kürze und leisen Zwischentönen. Das große Drama, das Akin in seinen Filmen gern entfacht, bleibt in „Amrum” zugunsten einer langsamen Entwicklung des jugendlichen Protagonisten aus. Dazu gehört auch der Identitätskonflikt, den Akin als deutscher Filmemacher mit türkischen Wurzeln seiner Hauptfigur ins Skript geschrieben hat. In der Schule wird Nanning als Festländer von den Insulanern ausgegrenzt. Die Mutter belehrt ihn mit dem Familienalbum über seine Amrumer Herkunft. „Ich bin Amrumer der zwölften Generation“, sagt er freudestrahlend zu seinem Freund Hermann. „Scheißegal“ antwortet der und die beiden ziehen los, Karnickel zu fangen.