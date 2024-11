Eine Jazz-Kostbarkeit erblickt das Tageslicht: Keith Jarrett veröffentlicht alte Aufnahme

Es gibt da ein YouTube-Video, das der amerikanische Blogger Rick Beato 2023 ins Netz gestellt hat. Darin ist ein Mensch zu sehen, der um seine Würde ringt, der sich immer noch nicht mit seinem Schicksal abfinden will. Vielleicht will ihn Beato auch vorführen. Denn das Ganze könnte man als Zurschaustellung eines Prominenten betrachten, als Blick ins Privateste, das, was sich viele insgeheim auch bei jemandem wie Michael Schumacher wünschen. Spätestens nach diesem Filmchen haben sich alle Hoffnungsschimmer in Rauch aufgelöst, und jeder weiß: Für Keith Jarrett wird es kein Zurück mehr auf die Bühne geben.

