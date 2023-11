Wer klaut Maries Pausenbrote?

Bestsellerautorin Juli Zeh und Elisa Hoven haben ein Kinderbuch über Gerechtigkeit geschrieben. Unterhaltsam vermitteln sie Grundlegendes zu unserem Rechtssystem.

Dass es nicht in Ordnung ist, ein Pausenbrot zu klauen, dafür entwickeln Kinder schon früh ein moralisches Verständnis. Aber wie klärt man einen solchen Fall auf? Und wie wird ein Diebstahl eigentlich vor Gericht verhandelt? Um diese Fragen dreht sich das Buch "Der war's", geschrieben von "Unterleuten"-Autorin Juli Zeh und Elisa Hoven. Die Autorinnen arbeiten selbst als Richterinnen und vermitteln mit der Geschichte kindgerecht und unterhaltsam ein Verständnis für Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit.

Es geht um eine sechste Klasse, die herausfinden möchte, wer ständig Maries Sandwiches klaut. Die Kinder spielen ein Gerichtsverfahren nach und lernen zum Beispiel, was es mit der Unschuldsvermutung auf sich hat. Im Anhang werden Fragen rund um ein Strafverfahren beantwortet. Zum Beispiel: Darf man vor Gericht lügen?

Die Geschichte lässt sich stellenweise auch als Parodie auf die Situation in deutschen Schulen lesen. So kämpft der Lehrer mit den neuen Whiteboards, und Stunden müssen ausfallen, weil die Vertretung des Vertretungslehrers nicht da ist. Außerdem knüpft die Geschichte feinfühlig an diverse Themen für eine junge Leserschaft an, etwa digitales Mobbing.

Juli Zeh/Elisa Hoven : Der war's. Carlsen, 160 Seiten, ab 8