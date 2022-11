Klimaaktivisten

vor 19 Min.

Suppe und Kartoffelbrei: Wie sich Museen vor Klimaprotesten schützen

Plus Attacken auf van Goghs Sonnenblumen, auf Warhol und Monet. Wie können Museen auf Nummer sicher gehen? Wie angespannt ist die Stimmung?

Mag man auch noch so frösteln, die Jacke muss ins Schließfach oder in die Garderobe. Ganz zu schweigen von Taschen, die größer als ein DIN-A4-Blatt sind. "Bitte geben Sie alles ab", sagt die Dame in der Eingangshalle des Potsdamer Museums Barberini mit freundlichem, aber unmissverständlich entschiedenem Ton jedem, der durch die gläserne Drehtüre kommt. Wer nun die Surrealisten-Sonderschau sehen oder die hauseigene Impressionisten-Sammlung in Augenschein nehmen möchte, muss ablegen – und kann dann auch im zweiten Stock vor Monets leuchtendem "Getreideschober"-Gemälde stehen, das vor zwei Wochen Ziel einer Kartoffelbrei-Attacke der Klimaaktivisten der "Letzten Generation" wurde. Mit ihren Angriffen auf wertvolle Gemälde will die Gruppe Aufsehen erregen, um damit Aufmerksamkeit auf die Klimakatastrophe zu lenken. Nicht nur in Potsdam machen sich Museumsleiter und ihre Kolleginnen derzeit Gedanken, wie sie ihre Schätze vor diesen Angriffen schützen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen