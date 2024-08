Jetzt auch solo: Volker Klüpfel schreibt eigene Krimireihe

Volker Klüpfel, zusammen mit Michael Kobr Autor der Kommissar Kluftinger-Romane, präsentiert im nächsten Jahr sein erstes literarisches Solo-Projekt: „Wenn Ende gut, dann alles. Svetlana, der Dichter und der Fall mit dem einsamen Kind“ ist der Auftakt einer Krimireihe und wird am 26. Februar 2025 auf den Markt kommen, gibt der Penguin Verlag bekannt.

Der erste Roman der auf vier Bände angelegten Reihe entführt die Leser in die Welt eines ungewöhnlichen Ermittlerpaars: der ukrainischen Putzfrau Svetlana, die leidenschaftlich gern russische Literatur und Detektivgeschichten liest, und des 30-jährigen Schriftstellers Tommi Mann, der vom Durchbruch als Bestsellerautor träumt und wegen eines vorübergehenden finanziellen Engpasses im alten Hymer-Wohnmobil seines Vaters lebt. Eines Abends finden die beiden ein kleines Mädchen am Waldrand und ahnen nicht, dass ihre unkonventionelle und bisweilen tollkühne Suche nach der Mutter sie auf die Spur eines schrecklichen Verbrechens bringt. Und sie selbst in große Gefahr. Durch die Brille Svetlanas und des Schriftstellers Tommi wirft Klüpfel einen humorvollen Blick auf menschliche Schwächen und Abgründe.

Auch Klüpfels Schreibpartner Michael Kobr hatte im vergangenen Jahr solo eine Krimireihe gestartet, die auf der dänischen Insel Bornholm spielt. Der nächste gemeinsame Roman des Allgäuer Autorenduos, der 13. Fall von Kult-Kommissar Kluftinger, erscheint am 26. September unter dem Titel „Lückenbüßer“. (AZ)