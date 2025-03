Trump tilgt Wörter, Rechtsdrall und lügende KI: Der neue Kampf um die Wirklichkeit

In welcher Wirklichkeit leben Sie? Große und sehr allgemeine Frage vielleicht – aber höchste Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Sich bewusst zu werden, was das eigene Bild der Welt, das eigene Empfinden der Gegenwart prägt.

Im Wort der Wahrnehmung steckt bereits die Bedeutung: Für Befinden und Haltung ist entscheidend, wer was für wahr nimmt. Und genau darum ist in Zeiten zunehmender Konfrontationen in Welt und Gesellschaft ein neuer Kampf entbrannt. Es geht dabei auch um die Macht der Worte und um Einfluss auf die Erzählungen, mit denen sich die Menschen die Welt erschließen. Ein Kampf in Kultur, Politik und Technologie. Und es braucht darum mehr denn je die aufgeklärten Leserinnen und Leser. Aber genau die stehen vor immer größeren Herausforderungen. Die Menschen sind, was der „Schöne neue Welt“-Autor Aldous Huxley einst so beschrieb: „overnewsed but underinformed“. Von Nachrichten auf allen multimedialen Kanälen zugeballert also, aber dadurch orientierungslos. Und damit immer bessere Opfer von Manipulationen ihrer Wirklichkeit.

Die Menschen werden mit Nachrichten zugeballert und sind daher orientierungslos

Aktuelle Beispiele für den neuen Kampf? In der Kultur steht die Leipziger Buchmesse an, Motto: „Worte bewegen Welten“. Nun hat die längst und viel beachtet gegen eine linksliberale Mainstreamkultur wetternde Buchhändlerin Susanne Dagen aber für den Herbst in Halle eine alternative Messe angekündigt. Die soll „SeitenWechsel“ heißen und ein Angebot schaffen für Publikum und Verlage, die sie als konservativ beschreibt. Diese Frau Dagen gibt mit Götz Kubitschek in dessen als gesichert rechtsextrem geltendem Antaios-Verlag eine Buchreihe heraus. Und Kubitschek, Vordenker der Neurechten, beschreibt in seinem Magazin Sezession die Funktion von Lektüren so: durch Literatur gepackt und nach rechts gezogen zu werden.

Begriffe werden getilgt, Lektüre soll nach rechts ziehen

In der Politik zeigt sich die Spaltung derzeit nirgends wie in den USA. Nicht lange her, da wüteten Konservative gegen vermeintliche Umerziehung durch gendersensible Sprache und Diversitätsprogramme. Zum Kampfbegriff wurde das „Neusprech“ für indoktrinierende Sprachmanipulationen, entnommen George Orwells Roman „1984“ über die Wirklichkeitsüberschreibung im Totalitarismus. Kaum im Amt tilgt die Regierung Trump selbst nun Hunderte Wörter aus offiziellen Dokumenten und Behördenkommunikation, darunter: Diversität, Rassismus und Klimakrise, Gleichheit und Ungerechtigkeit, Opfer und Einwanderer, Frauen und weiblich. Der Druck gegen eine Weltwahrnehmung, in der solche Wörter programmatisch sind, zeigt sich etwa durch Eingriffe in Schulbibliotheken und entfaltet nun auch Wirkung auf Firmen, die wegen ihrer US-Geschäfte lieber keinen Ärger haben wollen. Auch Geschichtsarchive werden gefiltert.

In der Technologie ist die alles verändernde Kraft der Weltwahrnehmung die künstliche Intelligenz, die über Assistenten wie Chat-GPT immer breiter auf die Wissensbildung der Menschen Einfluss nimmt. Ein Studie der Organisation NewsGuard zeigt nun: Mehr als ein Drittel der Antworten der führenden Dialogbots enthalten prorussische Falschinformationen – verbreitet vom vielleicht mächtigsten Propaganda-Netzwerk der Welt in Moskau. Sein Name: „Prawda“, übersetzt „wahr“.

Aber ist das nicht eine einseitige Auswahl? Und was soll das bedeuten? Im Grunde nur, was so einfach gesagt, aber so schwer und doch wichtig zu tun ist, freilich auch hier: Lesen Sie nach Herzenslust! Aber dann auch mit Verstand.