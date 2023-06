Konzert in Ulm

vor 33 Min.

Patti Smith in Ulm: Eine wahre Meisterin des Geschichtenerzählens

Plus Heiße Wut und absolute Lässigkeit: Punk-Legende und Ausnahmekünstlerin Patti Smith begeistert auf dem Open Air im Wiblinger Klosterhof mit ihrer unbändigen Energie.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Patti Smith schlendert ohne viel Furore auf die Bühne. Mit ein wenig Verzögerung erkennen die rund 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer sie auf der Bühne im Kloster in Ulm-Wiblingen und beginnen zu jubeln, als die ersten Akkorde erklingen. Patti Smith' Musik braucht keine große Show, keine inszenierten Anfänge. Sie ist eine Verlängerung ihrer Geisteshaltung, mit der sie seit über einem halben Jahrhundert Menschen auf der ganzen Welt fasziniert und inspiriert. Bei einem der wenigen Live-Auftritte in Deutschland beweist die 76-jährige Punk-Legende: Sie ist eine wahre Meisterin des Geschichtenerzählens.

Smith bringt Punk-Energie in den malerischen Klosterhof. Sie verfügt über ein kraftvolles Organ, das sich wie seine Trägerin nicht den Gesetzen der Zeit zu unterwerfen scheint. Ihre Stimme ist nölig und eindringlich. Ihren Gesang unterstreicht sie mit großen Gesten, die die Menschen mehrmals von ihren Sitzplätzen ziehen und zu Szenenapplaus animieren. Die meisten Songs an diesem Abend sind altbekannt ("Gloria", "People have the Power") und werden in den Mündern des Publikums zum Mantra. Patti Smith trägt ihre Lyrik vor, und dabei tritt beinahe in den Hintergrund, dass sie sie synkopisch über Rock-Akkorde legt. Dass ihr Auftritt beeindruckt, liegt an der Intensität ihrer Worte, die sie mal leichtfüßig über die Bühne tänzeln, mal nervös mit den Beinen wackeln lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen