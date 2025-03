Daniel Morgenroth wird Intendant an Würzburger Theater

Daniel Morgenroth wird zur Spielzeit 2026/27 neuer Intendant am Mainfranken Theater in Würzburg. Eine Findungskommission habe ihn aus 76 Bewerbungen ausgewählt und dem Stadtrat vorgeschlagen, teilte das Theater mit. Der gebürtige Franke Morgenroth ist seit vier Jahren Intendant am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau in Sachsen. Nach der Spielzeit 2025/26 wird er diese Bühne verlassen.

Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) sagte laut Mitteilung: «Ich vertraue darauf, dass der neue Intendant es verstehen wird, das Team des Theaters motivierend und würdigend zu führen und das künstlerische Profil des Theaters weiter zu schärfen, damit es sich nach dem langen Sanierungsprozess als Staatstheater einen bedeutenden Platz in der nationalen Theaterlandschaft erarbeiten kann.»

Morgenroth selbst, der 1984 in Coburg geboren wurde, sagte: «Ich verlasse Görlitz und Zittau mit einem weinenden Auge, blicke aber mit einem lachenden Auge auf meine neue Aufgabe.» Die Entscheidung für das Mainfranken Theater sei eine rein persönliche. Er wünsche sich, dass er das Haus nach schwierigen Zeiten auch künstlerisch zu neuen Höhen führen könne.

Für den Intendantenposten hatte es 76 Bewerbungen gegeben. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa