Mainfranken-Theater - Neuer Generalmusikdirektor steht fest

Der neue Generalmusikdirektor des Würzburger Mainfranken-Theaters steht fest. Die Aufgabe soll künftig Mark Rohde übernehmen, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Rohde ist seit 2020 in gleicher Funktion beim Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin und der Mecklenburgischen Staatskapelle tätig. Den Angaben nach hat sich Rohde in einem großen Bewerberfeld durchgesetzt. In der kommenden Woche soll Rohde in Würzburg vorgestellt werden.

Der bisherige Generalmusikdirektor Enrico Calesso hatte im vorigen Jahr seinen Rückzug angekündigt. Er habe sich entschlossen, sich neuen künstlerischen Herausforderungen zuzuwenden, hatte er damals mitgeteilt. Calesso war seit der Spielzeit 2011/2012 im Amt. Sein Engagement wurde aufgrund seiner großen Erfolge zweimal verlängert.

Das Theater, das in ein Staatstheater umgewandelt werden soll, ist seit Sommer 2020 gesperrt, damit das im Jahr 1966 gebaute Haus saniert werden kann. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 2029 andauern.