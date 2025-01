Kulturschaffende gegen Thilo Mischke

Die Kritik reißt nicht ab, vielmehr wird sie lauter: Thilo Mischke soll gemeinsam mit Siham El-Maimouni die Moderation des ARD-Kulturmagazins „ttt“ übernehmen. Nun sprechen sich Kulturschaffende in einem offenen Brief gegen das Engagement von Mischke als Moderator der Sendung aus. Die Unterzeichner, die den Brief an die Programmverantwortlichen der beteiligten ARD-Häuser geschickt haben, machen auch klar, dass sie eine Zusammenarbeit mit Mischke ausschließen. Der Tagesspiegel hat über den offenen Brief zuerst berichtet.

