Mit KI ein Bild der eigenen Gefühle erhalten

Magisch und hypnotisierend wirkt das Kunstwerk am Eingang des Medienkunstfestivals Lab.30. Beim Betreten des Kulturhauses Abraxas zieht ein leuchtender Blütenring die Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung. Die rotierenden Arme am Ring führen zu einem sanften, wiederholenden Aufblühen der Blume und zu einem ersten, immersiven Erlebnis für die Betrachterinnen und Betrachter.

