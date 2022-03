Wüste Welt: Das Landestheater Schwaben spielt "Iphigenie auf Tauris"

Plus Regisseur Gregor Tureček warnt mit Goethes „Iphigenie auf Tauris“ vor dem Untergang der Zivilisation. Die Heldin ahnt, wie sich Tragödien vermeiden ließen.

Bühnenklassiker für uns Heutige aufzubereiten und verdaulich zu machen, gehört zum Theateralltag. Es kommen packende Interpretationen auf die Bühnen, bisweilen banale. In diese Gefahr wollte sich Gregor Tureček offenbar nicht begeben. Der 1985 geborene, aus Österreich stammende Regisseur hat Goethes Schauspiel „Iphigenie auf Tauris“, das er fürs Landestheater Schwaben in Memmingen inszenieren sollte, gar nicht erst zu aktualisieren versucht, sondern gleich einen neuen Text geschaffen. Darin nutzt er das Original als Steinbruch und verschränkt es mit eigenen Gedanken sowie Fundstücken aus Texten von Elisabeth Brofen, Virginie Despentes, Heiner Müller und etlichen anderen.