Leslie Mandoki präsentiert live seine neuen Songs

Unter freiem Himmel sind am Donnerstagabend die Mandoki Soulmates im Brunnenhof der Residenz in München aufgetreten. Es war das einzige Deutschlandkonzert der Band in diesem Jahr laut Pressemitteilung. Und das Publikum feierte. Auf der Bühne stand ein beeindruckendes Line-up. Gemeinsam mit Bandleader Leslie Mandoki waren an der Gitarre Al Di Meola und Mike Stern zu hören. Dazu der 14-fache Grammy-Winner Randy Becker sowie Nick van Eede (Cutting Crew), Tony Carey (Rainbow), der erfolgreichste deutsche Jazztrompeter Till Brönner, Bassist und Sänger sowie die Supertramplegenden John Helliwell und Jesse Siebenberg.

„Es ist immer wieder grandios, was für ein Feuerwerk an Musikalität hier auf der Bühne brennt, wenn wir in dieser Besetzung unterwegs sind“, freute sich Mastermind Leslie Mandoki nach dem Konzert mit seinen in über 30 gemeinsamen Jahren bestens eingespielten Soulmates. Musikalisch wurden die Songarrangements immer wieder aufgebrochen und bereichert durch rasante Solo-Parts und einfühlsame Kollektiv-Improvisationen. Regelrechte Gitarren-Duelle lieferten sich Al di Meola und Mike Stern und nicht minder aufregend waren die Horn-Arrangements und Improvisationen der Trompeten-Ikonen Randy Brecker und Till Brönner.

Eine Weltpremiere gab es überdies in München, denn die Band spielte erstmals auch live die Songs aus ihrem neuen Album „A Memory Of Our Future“, durch dessen Resonanz Mandoki sein Werk bestätigt sieht: „Vor allem das fulminante Echo auf unser Album im Mutterland des Prog-Rocks in England und in Amerika, ist der schönste Dank an die Künstlerseele, den man sich vorstellen kann.“ (AZ)