Heidi Klum gewährt ersten Blick auf Halloween-Kostüm

Knapp zwei Monate vor Halloween gewährt Model und Moderatorin Heidi Klum (51) auf Instagram einen ersten Blick auf ihre mögliche Verkleidung. Das finale Kostüm hält sie bis zu ihrer traditionellen Halloweenparty am 31. Oktober gewöhnlich geheim, aber mit kleinen Hinweisen bringt sie ihre Follower vorab schon zum Rätseln. «Heidi-Halloween beginnt Gestalt anzunehmen», schreibt das Model auf Englisch zu einem kurzen Videoclip von einer grauweißen, glänzenden Hülle, die einem Körperpanzer mit zwei Öffnungen, etwa für Beine, ähnelt.

Das Outfit könnte natürlich auch für Tom Kaulitz (35) sein. Klums Ehemann ist gewöhnlich Teil der aufwendigen Verwandlungsaktion. Auch in früheren Jahren war das Paar in Partnerkostümen zu der Party in New York erschienen.

Als «Queen of Halloween» bekannt

Die gebürtige Rheinländerin und «Germany's Next Topmodel»-Moderatorin hat sich den Spitznamen «Queen of Halloween» erarbeitet. 2023 trat sie als überlebensgroßer Pfau ins Rampenlicht, umgeben von zehn Akrobaten als grün glänzende Pfauenfedern. Auch ein riesiges Pfauen-Ei war dabei - in der weißen Schale steckte Kaulitz.

Im Jahr zuvor erschien sie als Riesenwurm mit einem Angelhaken im dicklichen Schwanzende. Das andere Ende der Angel hielt Kaulitz als gruseliger Fischer in der Hand. Davor hatte sich Klum schon mal zu einem Werwolf, Alien oder einer deutlich gealterten Version ihrer selbst verwandeln lassen.

Die vierfache Mutter richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween jeweils am 31. Oktober eine große Party aus. Nur 2020 und 2021 fiel ihr legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie aus.

Icon Vergrößern Heidi Klum ist in ihrem Halloween-Kostüm oft nicht zu erkennen. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Icon Schließen Schließen Heidi Klum ist in ihrem Halloween-Kostüm oft nicht zu erkennen. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa