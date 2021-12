E-Books spalten Autoren und Bibliotheken

Plus Die Initiative "Fair lesen" fordert beim E-Book-Verleih in Büchereien adäquate Entlohnung und erntet Kritik. Glättet die neue Regierung die Wogen?

Öffentliche Büchereien stärken und faire Rahmenbedingungen beim E-Lending – also dem Verleih von E-Books – schaffen. Diese beiden Ziele hat die neue Regierung im Koalitionsvertrag festgesetzt. Wegen des Verleihs von E-Books gibt es einen Zwist zwischen Autoren und Verlagen auf der einen Seite und Bibliotheken auf der anderen. Schafft es die neue Regierung, die verschiedenen Interessen zu berücksichtigen und die Wogen zu glätten?