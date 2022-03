Ein letzter letzter Satz

Der Schriftsteller John Irving beginnt beim Schreiben mit dem Ende, also dem letzten Satz. Im Oktober dieses Jahres erscheint sein 15. Roman, von dem er sagt, es werde sein letzter sein. Zum 80. - ein Satzreigen!

Erste Sätze werden oft überschätzt – zumindest im Vergleich zu letzten Sätzen. Nicht aber von John Irving, für den die letzten Sätze die ersten sind. Der amerikanisch-kanadische Schriftsteller erfindet seine Geschichten von hinten. Ehe er den letzten Satz nicht weiß, könne er nicht mit dem Schreiben anfangen. Was auch bedeutet: Der letzte Satz seines nun 15. Romans, der im Oktober auf englisch unter dem Titel „The Last Chairlift“ erscheinen soll, ist bereits geschrieben, und damit auch der letzte letzte. Nach diesem nämlich soll kein Roman mehr folgen, sagt der Bestsellerautor, der Welterfolge wie „Garp und wie er die Welt sah“ schrieb, auch einen Oscar für die beste Drehbuchadaption erhielt. Am 2. März feiert John Irving seinen 80. Geburtstag. Ihm zu Ehren ein Satzreigen, alle letzten Romansätze des Schriftstellers. Einmal geschrieben, nie mehr umgeschrieben – im Gegensatz zu den ersten …

Lasst die Bären los!

Garantiert erwarte ich Großes zu hören von den Seltenen Brillenbären. Die wilde



Geschichte vom Wassertrinker

Bogus Trumper gedachte seiner Narben, der Harpunen und der anderen Dinge, und lächelte bedächtig, als er all das gute Fleisch um sich herum sah.

Eine Mittelgewichts-Ehe

Falls Hahnreie die zweite Luft kriegen dann warte ich gespannt auf meine.

Garp und wie er die Welt sah

Aber in der Welt, so wie Garp sie sah, sind wir alle unheilbare Fälle.

Das Hotel New Hampshire

Am 18. Juli 1980 wechselte das Stanhope Hotel an der Ecke Eighty-first Street und Fifth Avenue die Direktion und den Besitzer und wurde zum ›American Stanhope‹ – ein feines Hotel, zur Zeit verschont vor Problemen, wie sie in dieser erfundenen Geschichte beschrieben werden.

Lesen Sie dazu auch

Gottes Werk und Teufels Beitrag

Für Schwester Edna, die verliebt gewesen war, und für Schwester Angela, die es nicht gewesen war (die aber in ihrer Weisheit und Güte beiden, Homer Wells wie Fuzzy Stone, einen Namen gegeben hatte), gab es gar nichts auszusetzen an den Herzen beider, Dr. Stones wie Dr. Larchs, die eines waren, falls es das jemals gegeben hat: Prinzen von Maine, Könige Neuenglands.

Owen Meany

O Gott – bitte gib ihn uns zurück! Ich werde niemals müde werden, dich darum zu bitten.

Zirkuskind

Er lauschte dem Applaus – er war noch immer im Zirkus.

Witwe für ein Jahr

„Weine nicht, Schätzchen“, sagte Marion zu ihrer einzigen Tochter. „Wir sind es nur, Eddie und ich.“

Die vierte Hand

Wie andere Liebende nahmen sie den wirbelnden Wind, der in der wilden, gleichgültigen Nacht von Wisconsin immer weiterwehte, gar nicht wahr.

Bis ich dich finde

Eigentlich konnte Jack es gar nicht erwarten, ihr zu erzählen, daß er ihn gefunden hatte.

Letzte Nacht in Twisted River

Er hatte das Gefühl, dass das große Abenteuer seines Lebens erst begann – so musste sich sein Vater gefühlt haben, in den Nöten und Qualen seiner letzten Nacht in Twisted River.

In einer Person

Ist es denn ein Wunder, dass ich genau das zu dem jungen Kittredge sagte, dem arroganten Sohn meines alten Widersachers, meiner verbotenen Liebe?

Straße der Wunder

Nicht jeder Zusammenstoß kommt überraschend.

Alle diese letzten Sätze sind bei Diogenes nachzulesen. Im Schweizer Verlag wird im kommenden Jahr auch die deutsche Übersetzung des 15. Romans erscheinen.