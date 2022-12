Literatur

vor 20 Min.

Zwischen Lech und Highlands: Die Autorin Eva Fellner-Feldegg

Plus Schottland, mittelalterliche Kämpfe, ein bisschen Liebe: Darum geht es in der Reihe "Die Highlanderin". Warum die Landsberger Autorin gerne historische Romane schreibt.

Von Katja Neitemeier Artikel anhören Shape

Der Schnee knirscht unter den Schuhen an diesem Tag. Nur das Rauschen des Lechs durchbricht die Stille. Noch wenige Schritte, dann führt der Weg in ein Wohngebiet. Hier lebt die Landsberger Autorin Eva Fellner-Feldegg, nicht in einem mittelalterlichen Schloss, sondern in einem modernen Einfamilienhaus. Doch in ihren Büchern schreibt sie sich in andere Zeiten und Welten – und das ziemlich erfolgreich. Derzeit arbeitet sie am vierten Band ihrer Buchreihe um die Isländerin Enja, die im Schottland des 13. Jahrhunderts lebt. Aber warum schreibt die Landsbergerin überhaupt Bücher?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen