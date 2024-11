Ist unsere Gesellschaft gereizter als früher, Bruno Jonas?

Warum halten wir divergierende Meinungen heute nicht mehr aus? Ist unsere Gesellschaft gereizter als früher oder bilden wir uns das nur ein? Welche Verantwortung tragen die Medien dafür? Und was bedeuten die Wahlerfolge der AfD für das kulturelle Leben in unserem Land? Darüber wollen wir heute Abend in einer neuen Ausgabe unseres Formats „Augsburger Allgemeine Live“ mit dem Kabarettisten Bruno Jonas sprechen. Das Gespräch zeigen wir hier ab 18.30 Uhr per Livestream.

